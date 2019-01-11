九七回歸，朝廷實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，很容易出問題的關鍵環節，是「港人治港」變成「餘孽治港」，在一國兩制框架下、在香港《基本法》規定下，朝廷事實上已自動放棄了許多重要的管理人事權力。



香港過渡期為了社會平穩和政權順利交接，港人治港實乃全部是港英政府及建制中人，坐上「直通車」，成為香港特區的管治者。這裏面有多少餘孽、無間道，有多少死心塌地為大英帝國效忠者，無人知道。人們知道的是，這就是港人治港了。朝廷和港人都以為這樣的港人治港就是貫徹落實「一國兩制、高度自治」，保障九七後「香港會更好」。



基於此，朝廷把「五十年不變」誤為「五十年不管」，誤為只要「放心大膽」，讓這些港人管治香港就OK，朝廷對港人治港的「放手」程度超過了九七回歸前夕的英夷。那時末代港督彭定康還要說坐在「港人司機」後面「睇住」，指指點點；朝廷可好，連「後座」都不坐，由得「港人司機」自把自為，表現出比英夷更信港人的樣子，生怕治港港人覺得朝廷不信任他們、管束了他們，使他們管不好香港也。



朝廷當時也不想想，英夷撤退前把司機座位讓給港人，那是因為這些司機都是他們精挑細選、培養多年、忠心耿耿者，當然會放心使用。朝廷有甚麼理由九七後對他們更充分信任、甩手不管？朝廷糊塗至此、盲信至此，港人治港不變成餘孽治港，還能變成甚麼？



港英餘孽「治港」的惡果早已充分顯現，一是反中亂港集團猖獗，洋奴漢奸猖獗，「港獨」分裂勢力冒起，外部勢力大鑽空子，英夷、美夷干預香港方便就手；二是暗抗一國、隔膜中港、離心離德；三是故步自封、妄自尊大、管治無能、亂象叢生，把香港拖入泥沼爛地也。