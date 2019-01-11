天下本無事，政客自擾之。多名反對派議員日前煞有介事在立法會要求政府重啟政改，落實特首及立法會雙普選。而官員的答覆是，政改必須中央、特首及立法會三方共識才能成事，貿然重啟可能激化矛盾，影響經濟及社會發展。



香港至今未能落實普選的原因何在，反對派心知肚明，他們當年一手推倒政改，如今又喋喋不休要求重啟政改，豈止是無聊透頂，簡直是自打嘴巴。給你的你不要，又怨得了誰！稍有常識的人都知道，目前這種政治氣氛根本不適合重啟政改，即使勉而行之，也只能基於人大「八三一決定」，而反對派若繼續堅持所謂「國際標準」，注定又是雞同鴨講，除了吵吵鬧鬧，沒有任何意義。當年政改引發為時七十九天的佔領之亂，並觸發旺角暴亂，幾乎令香港陷於萬劫不復之地，現在若重啟政改，誰知又會發生甚麼動亂。



沒錯，《基本法》確實寫明循序漸進落實普選，但同時也寫明香港應就二十三條自行立法，為甚麼反對派只提普選，不提二十三條立法？說穿了，關於政改的爭議，歸根究柢就是管治權之爭，當年英國以主權換治權的圖謀無法實現，只能退而求其次，通過代理人奪權成為唯一的選擇，這就是反對派不斷要求重啟政改的真正目的。對此，中央政府洞若觀火，豈能輕易讓步。實際上，反對派並非真的希望香港實現普選，他們一直靠「爭取民主」招搖撞騙，蠱惑人心，香港一旦落實普選，意味着他們將失去政治本錢，今後靠甚麼吃飯？