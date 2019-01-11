唱衰香港已成反華勢力打擊中國的慣常伎倆，除了反對派政客隔三差五跑到英美哭秦庭，一些外國智庫和傳媒亦經常透過所謂的統計排名得出他們想見的結論。最新一例是《經濟學人》發表的去年全球民主指數，香港較前年下跌兩位至七十三位，與非洲國家塞內加爾齊名，同被列為「有缺陷的民主」地區。



香港被形容為「疲弱的民主明顯倒退」，皆因港府去年禁止香港民族黨運作，「選舉委員會更積極地篩選候選人，阻止一些爭取香港更多自主權的人擔任公職」云云，其實都是欲加之罪，何患無詞。港獨自決主張不符合《基本法》和違反國家憲法，觸碰國家安全紅線，依法取締只是維護國家安全，關民主底事？美國開口閉口民主，還不是動輒以國家安全為由，掄起大棒愛打誰就打誰？由大篷車難民到斯諾登再到孟晚舟事件，美國有體現過何謂自由人權民主嗎？



最可笑的是，新加坡的民主指數排名六十六位，竟然比香港還要高，益發凸顯外部勢力為了玩抹黑，已到了不顧現實的地步。遠的不說，新加坡少年余澎杉不過拍片批評李光耀幾句而兩度入獄，遊行示威在當地固然禁止，就連香口膠也不准銷售，這樣的地方會比香港民主？



香港一年到晚都有遊行示威，人們動輒高呼這個下台、痛罵那個無恥，即使手持港獨旗幟，頂多被拒進入政府場地，完全不用擔心受到法律制裁，香港的民主程度等同非洲第三世界，人不笑狗都吠了。