國家領導人重申不承諾對台放棄武力，針對的是外部勢力干涉、少數台獨分裂分子及其分裂活動。解放軍中將何雷更指出，若大陸最終迫不得已動武，台獨分子是「必懲戰犯」。此言一出，相信對台獨分子會產生震懾作用，讓他們好好掂量洋人的大腿是否真的抱得住。



既然台獨分子是「必懲戰犯」，那麼港獨是不是應該同等看待呢？事實上，台獨猖狂，港獨一樣橫行無忌，剛過去的元旦大遊行成為港獨組織大合唱，就是明證。



台獨分子是「極少數」，港獨分子數量更少，這些人之所以膽大妄為，除了有外部勢力撐腰、有反對派明挺、有港英餘孽暗縱，更因為中央囿於「一國兩制」，這些年對香港的亂象採取隔岸觀火的態度，這些人不相信中央會來真的，而是稻草人，因而有恃無恐。



漢奸黎就是典型的例子。回歸之初，自知罪孽深重的他曾言「最害怕被解放軍打靶」，夜夜睡不好覺，然而，這麼多年過去了，甚麼都沒有發生，港府一味包庇，中央也拿他沒有辦法，因此日益神氣活現起來，破壞搗亂不斷升級，不僅他本人是反對派的總舵主、金主，他旗下傳媒也成為反中亂港勢力的喉舌，近年更變身港獨輿論平台。



老虎不發威，就會被當成病貓。只有將反中亂港者全部列為「必懲罪犯」，才能打擊其囂張氣燄。