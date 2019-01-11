過去兩年，筆者講得最頻密的其中一個話題，就是整個反對派像是壞了中樞神經，肯定是走在錯路上。這題目最多每半個月就重複一次，有時甚至更密，說得自己也有點厭倦。厭倦了仍在說，是因為反對派繼續犯低級錯誤，也繼續做蠢事擾亂社會，作為評論者不能不盡言責。



對反對派，我盡量採取客觀態度，不將自己的政治立場加諸他們身上，就假設在下是他們其中一員，但即便如是，整個反對陣營的抗爭方向都是錯得離譜。指反對派路線出錯，有三個客觀指標：第一，在選舉中所得的議席愈來愈少；第二，北京針對香港反對力量的政策愈收愈緊；第三，雖然政策收緊，但反對派的支持者無動於衷，既減少參與示威，也不投票救亡。愈抗爭民心愈背馳，那不是路線錯誤是甚麼？



反對派的笨蛋政客，在立法會宣誓儀式上宣揚香港獨立，結果招來全國人大解釋《基本法》，訂明所有議員和港府人員都要效忠特區政府、效忠中華人民共和國。港府緊接着出手，在選舉報名過程中，取消所有具港獨或自決政見者的參選資格。反對陣營每走一步，都是迫使京港政府加強收窄他們的生存空間，收窄之餘，民間又沒有強烈的反抗聲音，反對派不是在自陷困境嗎？



以上的問題，在下早已說得唇焦舌敝，但反對派非但不知醒覺，還在做更蠢的事。民陣組織的遊行，參與者已愈來愈少，近日竟還傻得去招攬支持港獨者加入示威行列，使大會的抗爭主題變得混亂而模糊。港獨者公然宣揚要與台獨、藏獨等合流，超越了一般香港人可以接受的底線，此舉勢必又惹來京港政府再收緊政策，這真叫自取其咎！