《國歌條例草案》列明，任何人公開及故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪曲、貶損方式奏唱國歌，均屬犯法；草案亦要求包括立法會議員宣誓就職儀式等多個場合，奏唱國歌須肅立和舉止莊重。



這是理所當然的要求，也是國際慣例，但立即有反對派議員聲言，草案對侮辱國歌的「定義模糊主觀」，「侵害言論及表達自由」，更稱會成為「褫奪議員資格的新法令」。這完全是本末倒置，議員要做政治騷，也不應拿象徵國家的國歌來做，要做貶損、侮辱國歌的政治騷，就不要做議員。



條例實施後，奏國歌會成為議員宣誓儀式的一部分，議員必須出席，如果有議員離開或噓國歌，或會觸犯《國歌法》、《宣誓及聲明條例》。如果不是要公開及故意貶損國歌，又何必擔憂「侵害言論及表達自由」？如果不是要在宣誓時刻意缺席播放國歌環節，又何必擔憂被「DQ」？除非有人心中有鬼，否則身為中華人民共和國香港特區的立法會議員，又何須抗拒有關安排？



反對派議員聲稱條例是干預學校教育。學生唱國歌是國際慣例，例如加拿大規定學童須在上課前唱國歌或播放國歌。反對派議員為何不質疑外國學生要唱國歌有問題呢？國歌是國家的象徵，超越意識形態和社會制度的不同，尊重國歌是合情合理。《國歌法》立法，目的是針對故意侮辱、貶損國歌的行為，執法門檻非常高，市民只要尊重國歌，並非有心挑釁，根本不存在容易觸犯法律的問題。