一項最新民調顯示，律政司司長鄭若驊的評分只有一點九一分，創上任以來新低，亦是包括特首在內十七名問責高官中評分最低。鄭司長可謂能人所不能，上任一年即膺雙料冠軍，既「墊司底」又「墊官底」，真係點到你唔服。佢亦係如假包換嘅「惹火尤物」，成為立法會左中右嘅箭靶，咁嘅一個活寶貝，林鄭依然撐佢，唔通真係同姓三分親？



毛澤東說過，世界上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨；古人也認為，「山致其高，而雲雨起焉；水致其深，而蛟龍生焉；君子致其道，而德澤流焉」。這其實都是因果關係。不是嗎？政府是愛民抑或刻薄寡恩，並不是靠吹或一味往自己臉上貼金，為政不在多言，而是看你實質的施政是利民紓困抑或肥上瘦下、不知民間疾苦！百姓的愛恨分明，不會像做官的那麼巧言令色。



至於山達到一定的高度，就會興起雲雨；水達到一定的深度，就會有蛟龍出沒；君子達到了高尚的道德修養，其仁德恩惠就會流布四方，亦是因果關係。老朽但知無恥者要做好多衰嘢，才能讓別人知道其無恥，而知恥者甚麼也不必做，便讓人明白他的知恥。講咗咁多因果關係，大家應明白「知恥近乎勇」的道理，而無恥者的邏輯是「世上總有人比我更無恥」，是以這種人從來不會內疚，且活得十分滋味！



如今鄭若驊民望「墊官底」，市民覺得佢領導嘅律政司執法不公，應告不告玩放生，就ＵＧＬ案解畫愈描愈黑，會見傳媒時又惡形惡相，態度囂張，加上涉知法犯法且贏得「僭建驊」稱號，其實佢好應該「知恥近乎勇」，自我了斷，不應留下來！



不過，老朽估佢仍會留下來獻世，俗語說「虱多不癢，債多不愁」，民望既然低到冇得再低，加上林鄭愛護有加，律政司司長呢個位，當真「八風吹不動」，市民只能硬食「有因未必有果」！