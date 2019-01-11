美國總統特朗普日前發表全國演說，令外界頗跌眼鏡的是，他並沒有宣布美國進入緊急狀態，只是重申難民問題及邊境圍牆的迫切性。



一如既往，特朗普在演說中動之以情，將邊境圍牆跟民眾的安全緊緊扣連。事實上，特氏並非第一次運用此招，早前他就親身會見非法移民暴力犯罪受害者家屬團體，明擺着跟強調非法移民「零容忍」政策導致「骨肉分離」的左派對着幹。



然而不管怎麼說，特朗普不敢祭出緊急令這把尚方寶劍，本身已可被視為「跪低一半」，其實這也難怪，多項民調顯示，對於圍牆危機導致政府部分停擺，大部分民眾認為特氏要負最大責任，而且應由他作出讓步。問題是，圍牆建與不建之間，到底存在多少「中間落墨」的轉圜餘地？對此，特朗普表示，願意將混凝土牆「降格」為鐵欄，然則兩陣交鋒，一方示人以弱，對手豈有不乘勝追擊之理？於是大家可以看到，民主黨參、眾兩院領袖舒默和佩洛西跟特氏在白宮談判，結果雙方談不到一處，被特氏形容為「完全浪費時間」。



特朗普、民主黨及共和黨的算盤非常清楚。特氏將建牆視為爭取連任的最大本錢，民主黨正因為知道圍牆乃總統的軟肋，加上民意更多把矛頭指向特氏，更是半步不讓。共和黨中不少人擔心僵局維持下去，勢將成為特氏個人「聖戰」的陪葬品，真心擁護建牆者寥寥無幾，正如有共和黨眾議員埋怨，其實今年財政預算，共和、民主兩黨的協調工作比往年更有成效，埋門一腳卻因圍牆而泡湯，認真多得特朗普唔少。這場危機如何收科尚待觀察，但政客只求個人政治目的，犧牲民眾福祉在所不惜，如何最有效保障邊境安全，倒非他們關心的課題。