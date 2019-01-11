專營巴士服務獨立檢討委員會提出數十項改善巴士安全建議，包括限制車速、立法禁止辱罵執勤車長、安裝黑盒等，雖然建議沒有建設性，但總比甚麼也不建議，好向公眾交代。



坦白說，司機應以安全車速行駛乃人所共知的事，不過仍有不少司機以身試法，就連手執過百條人命的巴士車長亦照飛無誤。不要給人睇死，所謂限制車速的建議，只會如現時影快相的措施一樣，本來駕駛態度良好的司機會嚴格遵守，駕駛態度不佳的則自有方法陽奉陰違，除非可以做到人盯人式執法，否則成效存疑。至於安裝黑盒是否可以改善巴士安全，也頗讓人疑惑，事關去年二月大埔九巴車禍中，車長高速掟彎令巴士翻側，造成十九人死，車上也安裝了黑盒，結果已經有目共睹。



委員會還建議立法將恐嚇、辱罵或侮辱執行公務的車長定為罪行。其實現時已有法例阻止乘客干擾車長駕駛，最高可被罰款三千元和監禁六個月。問題是，有法也要執才可起阻嚇作用，香港不時爆出乘客與車長口角，甚至出手襲擊車長之事，就知法例根本起不到阻嚇作用。既然巴士都像飛機一樣安裝黑盒，那麼，建議用透明膠片密封駕駛室，保障司機免受劣等乘客滋擾繼而殃及全車乘客安全，比搞立法實在見效得多。



當然，再多的建議也是多餘，因為港府向來對公營巴士行車安全懶得規管，運輸署對職業車司機工時過長、疲勞駕駛問題闊佬懶理。港產官僚做事永遠事不關己，己不勞心，自己不搭巴士就懶得去改善巴士安全，委員會的報告到頭來只會淪為紙上談兵，完成了走過場的任務後，乘客與行人的安全始終還是得不到保障。