台灣政界很熱鬧，九合一選舉民進黨大敗，黨政高層腳軟，綠營元老更陷恐慌，一九年才過了幾天，四名台獨老人已經向總統蔡英文發起廝殺狙擊，要求她不要競逐連任，否則他們便另投民進黨新爐灶。四男蝦一女乎？蔡英文也不是弱女子，一句「民主不是誰說了算」，便搧走四名老綠男。



這齣戲的揭幕戰很好看，更好看的是雙方的「民主戰技」，先看四名台獨元老的招數。李遠哲、吳澧培、彭明敏及高俊明，四個名字在香港知名度不高，但在台灣，尤其是台獨陣營，他們都曾經風光一時，當中李遠哲曾獲諾貝爾化學獎，是著名的「政治學者」，但台灣卻有更多人質疑他是「學術啃老族」，即靠着當年一獎的光輝呃飲呃食多年，近年玩政治多於玩化學。



四老公開信是典型的民主包裝台獨，以九合一選舉中台灣人對蔡英文政績的投票，脅迫蔡不能競逐連任，更應盡快交出行政權，包括行政院的組閣權。若真落實，蔡不只是跛腳鴨，而是虛位一姐。



四老逼宮，釋放的訊息有三：一是台獨派絕望的呼喚，「九合一選舉血淋淋的現實擺在眼前，台灣（獨）派被逼到牆角」；二是民進黨已經徹底分裂；三是台灣執政黨已陷大分裂，台獨派、當權派、另起爐灶派各有支持者，二○二○年大廝殺提早揭幕。



好笑的是，這幕廝殺中，人人過招都捧着民主神主牌，以民主口號遮掩爾虞我詐，包括奪權、奪位、奪資源，對抗戀棧權位、大位永享的奢望。



民進黨是權鬥專家，今次發起包圍總統府的圍剿戰，台獨派大概求勝心切，忘記了九合一選舉的結果是台灣人鄙棄執政民進黨，對台獨民進黨的鄙棄只會更多，這幕權鬥劇就像紙糊的兵欲推倒殘垣，結果是一方被壓死，還是另一方被推倒，花生友，擔定櫈仔啦！