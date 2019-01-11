歲末年初，是北京例行的會議季。幾百個中央部委、央企、銀行、軍隊、社團，都要將各地分支機構負責人召集進京，舉行年會，總結部署工作。本周最重要的年會之一是全國宣傳部長會議，今年的中心工作是圍繞建國七十周年紀念做好宣傳。



歷年宣傳會議，由中央宣傳思想領導小組成員及中宣部領導坐鎮主席台。對比二○一八年初的上次會議，今次主席台出現了很多新變化，新面孔過半，一方面透露出宣傳工作方針的調整強化，另一方面折射了宣傳系統洗牌力度的加大。最醒目的看點在於，中央辦公廳主任丁薛祥和中央對外聯絡部部長宋濤，坐到了宣傳會議主席台，這是多年以來的第一次。



按照常理，這兩個職務並不屬於宣傳系統。但仔細推敲，內裏暗藏玄機。從官方通稿看，主持會議的黃坤明頭銜是「中央政治局委員、中央宣傳部部長」，這是職責所在，理所當然。而丁薛祥的頭銜是「中央政治局委員、中央書記處書記」，並未提及中辦主任職務，顯然，丁並非以中辦主任身份與會。



實際上，丁薛祥還有一個重要身份，即國家安全委員會辦公室主任。國安委是中共十八大之後組建的一系列超級機構中，最為神秘也最具分量的一個。而意識形態安全，亦是總體安全觀中的重要一環。此次丁薛祥與會，釋放了加強意識形態管控的信號。日前，多省的宣傳領導小組更名為意識形態領導小組，並由省委書記親自掛帥，也印證了這一點。



中聯部部長宋濤的與會，亦耐人尋味。在中共僅有的四個部中，中聯部地位最低，部長只是普通的正部級，而中宣部、中組部部長由政治局委員兼任，統戰部部長也是書記處書記，都位列中央領導人。但中聯部歷史上也有過高光時刻，上世紀五、六十年代，中聯部是重要的意識形態陣地，聚集了大批筆桿子，尤其是中蘇論戰時，中聯部更是衝鋒在前。但隨着共產主義陣營瓦解和國際形勢變化，中聯部職能萎縮，核心業務是對朝、對越外交。



但十八大之後，隨着黨管一切的強化，中聯部勢頭回升，任務陡增，不僅負責協調黨群系統外事，而且直接出面接洽外交要務，譬如在緬甸政局變化期間在政黨層面進行接觸。更重要的是，中聯部牽頭主辦了多項國際性的政黨論壇，並在重要會議後派出人馬到五大洲宣介會議精神，輸出價值觀。中聯部已搖身而成重要的外宣單位。



去年宣傳會議時，由於正值兩會換屆前夕，國務院領導缺席。今年，分管文教的副總理孫春蘭及國務院副秘書長丁向陽坐到了主席台。丁向陽在上屆政府協助副總理張高麗聯繫宏觀經濟，而今調整到文教衞生方面。去年履新的人民日報社社長李寶善、社會科學院院長謝伏瞻、軍委政治工作部副主任劉德偉、網信辦主任莊榮文等，都與孫春蘭、丁向陽一道，成為中央宣傳思想工作領導小組的新成員，受組長王滬寧領導。



有些官員雖然連續兩年都在主席台上，但已今非昔比。中宣部副部長蔣建國原本兼任國新辦主任，去年在主席台中間就坐，八月免去國新辦職務後，今年在主席台上的位置也隨之靠邊，形象說明了被邊緣化的境地。



經過了一系列機構改革，如今的宣傳部更加兵強馬壯，九名副部長除了被邊緣化的蔣建國、孫志軍，其餘均兼任重要職務。王曉暉兼任中央政研室副主任、國家電影局局長，雒樹剛兼任文化和旅遊部部長，徐麟、莊榮文分別兼任國新辦、網信辦主任，聶辰席、慎海雄分任廣電總局局長、廣電總台台長，梁言順兼任國家新聞出版署署長、版權局局長。黨政一體，實現大一統。