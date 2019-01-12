神州觀察：人口紅利益政府　百姓無心生二胎

中國社科院日前發表人口與勞動問題報告，指長期的低生育率將導致中國人口衰退、高度老齡化及勞動年齡人口不足等重大隱憂，人口紅利即將消失。為此當局廢除了實行多年的一孩政策，鼓勵百姓為國生娃，惟百姓鮮有從人口紅利中受惠，巨大的生育成本更讓人無心再生。



報告預測中國人口將在十年後進入負增長，有機構甚至認為會更早出現，雖然去年的全國累計出生人口數據尚未公布，但從各地已知數據來看，衰減趨勢已定。且這一結果與當局基於全面開放兩孩政策後的樂觀估計相差甚大，乃至有人斷言中國的出生人口即將出現斷崖式下跌，看來亦非危言聳聽。



所謂人口紅利，是指一個國家的勞動年齡人口佔總人口比重較高，撫養率較低，從而為經濟發展創造有利的人口條件；人口年齡結構決定人的消費、投資、儲蓄等行為模式，進而影響整個國家的經濟發展。比方說，一個國家以老年人口居多，而勞動力愈來愈少，必然導致總體消費能力下降，增加政府的福利開支，加重社會撫養負擔；與此同時，創造更多社會價值的能力亦愈來愈萎縮，國家經濟或陷入全面下滑狀態。



中國改革開放四十年，人口紅利的累積無疑是推動經濟高速增長的重要因素之一，豐富而廉價的勞動力更讓中國躋身全球第二大經濟體。如今中國已然進入老齡化社會，勞動人口不升反降，降幅更有可能呈現雪崩之勢，而這一切都是拜一孩政策所賜。當局有感政策之惡，倉促間廢舊立新，不但全面開放生二胎，還以各種手段軟硬兼施，強迫民眾生育，以解人口不足之困局，奈何在巨大的生育成本壓力下，百姓早已意興闌珊，短期內根本難有實質改變。



誰都知道，如今生孩子再也不是當年「添個碗、加雙筷子」就能解決的事了，以前的人想生二胎，甚至想多生幾個，是因為那時候的生育成本低，只要能吃飽穿暖，其他的基本不用太擔心，政府有提供免費醫療、免費義務教育、福利分房，民眾有國營企業的鐵飯碗端着。那時候，一人工作可以養活全家；而現在，一家人工作也未必供養得起一個小孩，況且醫療、教育、住房、養老、稅收等問題早已壓得百姓喘不過氣，誰還有心思生二胎？



人口紅利最終其實是肥了政府，GDP突飛猛進，百姓的日子卻未見好過到哪裏。尤其是自改革開放以後，在一切向錢看的思想指導下，甚麼都搞產業化，結果窮人不再讀得起書、看得起病，住房是用來炒的，國有資產可以隨意變賣，少數人一夜暴富，千萬人下崗失業。生再多娃只會繼續吃毒奶粉、打假疫苗，永遠淪為權貴們收割的韮菜。



