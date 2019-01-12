功夫茶：空氣污染續惡化　環保官僚嘥米飯

香港近年瓣瓣唔掂，連最鍾意認叻嘅特衰政府，都唔好意思重彈「紐倫港」舊調。之不過凡事冇絕對，起碼喺空氣污染方面，香港遙遙領先，藍天白雲好似阿崩叫狗咁，愈叫愈走，真係連「霧都」倫敦都要行埋一二邊！



相信唔使功夫茶多講，各位看官呢幾日只要落街行吓，都會感受到「世上最遠的距離，不是生與死的距離，而是我在街上牽你的手，卻看不到你的臉」嗰種淒美意境。講出嚟嚇親人，環保署尋日公布舊年空氣質素情況顯示，本港臭氧濃度創九九年以來新高，一般監測站及路邊監測站年均濃度，分別達每平方米五十二及廿四微克，其中路邊監測站錄得嘅濃度，更加比二○一三年大幅增加逾七成。



同樣得人驚嘅係，另一空氣污染指標二氧化氮舊年雖然有下降趨勢，但仍然處於高水平，其中路邊監測站年均濃度係空氣質素指標嘅兩倍，一般監測站近半唔達標，都咪話唔誇張。



同所有港產官僚一樣，面對空氣質素每況愈下，環保署例牌又係左賴右賴，強調臭氧係複雜嘅空氣污染問題，亦係區域性問題，跟手話鋒一轉，指粵港雙方已成立科研小組應對空污問題。畫公仔唔使畫出腸，環保官僚爭在未講到明「鄰近地區」累街坊嘅咋。



講真，環保署公布嘅空氣質素數據本來畀人話充滿水分，之前就有美國大學教授踢爆本港空氣監測站好多都設喺大廈天台，擺明出蠱惑，而即使係咁，出到嚟嘅數字仍然唔見得人，問你點頂。



不過你同班官定，當一個人改變唔到環境，可以改變心境；環保官僚改變唔到空氣質素，亦可以改變空氣標準。呢嗱，有團體提醒市民，環保署嚟緊將會提交第二次空氣質素指標檢討報告，雖則會略為收緊二氧化硫同微細懸浮粒子嘅濃度上限，但就同時建議將PM2.5嘅容許超標次數，由目前九次大幅放寬到三十五次。係人都知，PM2.5等懸浮物喺全球誘發嘅呼吸道疾病多達一千萬宗，淨係香港，因空氣污染增加嘅醫療開支，每年就高達十幾億港元，你話班環保署廢官係咪靠害吖。



冇計喇，港產官僚少做少錯，唔做唔錯，家陣全球都興用電動車取代傳統燃油車，歐洲發達國家陸續宣布禁售燃油汽車時間表，唯獨開口埋口同國際接軌嘅港府反其道而行，一度宣布取消電動車稅務優惠。環保政策逆潮流而動，大開歷史倒車，「環污署」絕非浪得虛名，話空氣污染續惡化，環保官僚嘥米飯，冇冤枉佢哋㗎！



