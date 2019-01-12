正論：接任司長一周年　法治淪喪人心散

德不配位，必有災殃。鄭若驊接任律政司司長一年，好事沒做過一件，破壞法治唯恐不及，贏得「僭建驊」、「墊司底」、「墊官底」等惡名，早被視為法律界之恥。近日有律政司高層突然結束廿多年官場生涯請辭，引發人事大震盪，正面暴露了失道寡助的不堪事實。



良禽擇木而棲，人事更迭本屬正常，但律政司不是一般商業機構，手執「鐵飯碗」的高層人事變動更是少之又少，此情此景下，刑事檢控科副刑事檢控專員許紹鼎的突然離職，益發顯得事不尋常。尤其這是在律政司放生梁振英UGL案兩星期後發生，人們更有理由懷疑，資深人員出走與鄭若驊不咬弦有關。官場早有消息指出，鄭若驊剛愎自用，從不將同僚放在眼內，左中右三路都沒有支持者，加上不少具資歷的檢控人員都屆退休年齡，隨着正值壯年的許紹鼎離職，人事斷層勢將愈演愈烈。



更蹺蹊的是，前年已接任刑事檢控專員的梁卓然，港府居然拖延逾年、直至近日才刊憲確認委任，這在過去是前所未見的。難怪立法會議員質疑，律政司人事任命程序不公開不透明，與有人「玩程序」刻意拖延有關，這個「人」是誰不言自明，除了律政司之首，還有誰享有如此大權？



要知道，律政司除了操有全港刑事檢控的生殺大權，更負有維護司法公平公正的重任，人事管理一片混亂，資深人員紛紛出走，最直接影響必然是拉低司法質素，破壞法治公義。事實上，律政司近年青黃不接，人手不足，只能不斷將案件「外判」，各級裁判法院定罪率低下，這是根本原因。而鄭若驊其身不正，知法犯法，任內不斷引發爭議，律政司內部人心渙散，士氣低落，更是雪上加霜。



律政司之亂，從早前一宗涉及假文件借貸的財務詐騙案已可見一斑。控方竟向兩名涉嫌放高利貸及洗黑錢的財務公司職員發出免予起訴書，結果遭主審法官怒斥過於輕率，「律政司醜陋、香港淪落」，最終裁定各被告罪名不成立。一不離二，律政司在一宗小學教師洩露試題案之中，又被高院指斥錯誤理解「不誠實取用電腦」法例，低級錯誤屢犯不改，可謂匪夷所思。連司法中人都發出如此慨嘆和批評，鄭若驊知道羞恥嗎？



得道多助，失道寡助，鄭若驊正是後者的「人辦」。她「僭建」檢控新準則，口口聲聲只有涉及律政司人員的案件才需外判法律意見，令全城嘩然；她庇奸護淫，官官相護，黎智英政治黑金案固然證據不足獲放生，梁振英UGL案亦以同樣理由不起訴，為了自保更不惜「大義滅親」。反觀證據確鑿的黎智英恐嚇東方報業記者案，拖延逾十九個月都沒有定案，應告不告，只有東方成為受害者，受盡不公平對待，讓人見識何謂法律面前人人不平等，何謂核心價值淪為偏心價值，何謂愛國愛港有辱無榮。稍有良知的人都恥與之為伍，正常不過。



盛衰之理，雖曰天命，豈非人事哉。港府千挑萬選，竟然委任一個「墊官底」的律政司司長執掌本港法治，用一年時間來毀壞本港百年基業，簡直罪孽深重。可以毫不誇張地說，只要鄭若驊一日在位，香港法治只會不斷沉淪。



