世界視線：委內瑞拉亂局　外國乘虛介入

委內瑞拉總統馬杜羅去年在大選中成功連任，日前宣誓就職。他被指在選舉過程中舞弊，國內外都有反對聲音，質疑其合法性。十七個美洲國家，包括美國及加拿大，俱表示不承認馬杜羅新政府，紛紛缺席其就職典禮，巴拉圭更宣布斷絕邦交。馬杜羅譴責外國勢力干預內政，矢言報復，但是該國的局勢混亂，他能否安內都成疑問，遑論攘外了。



委內瑞拉的亂局，可說是由前任總統查韋斯延續到馬杜羅二○一三年上任至今，經濟崩盤堪比斷纜升降機。一個石油蘊藏量世界第一的國家，因為社會主義補貼政策失敗，胡亂干預市場，自毀農業，加上石油價格下跌，弄得像敗家的富二代，國民三餐不繼，近年約二百五十萬難民逃離家鄉。國際貨幣基金組織一度估計去年該國通脹達一萬倍，社會秩序失控可想而知。委國曾經被指為美國的後花園，自從特朗普收縮海外勢力部署，對委國影響力逐漸減低，外國勢力趁亂乘勢打這個破落戶主意，其中又以俄羅斯最為着迹。



俄國近年在委內瑞拉有大量投資，取得委國五個油田操控權，去年底簽署六十億美元貸款協議，並保證輸入六十萬噸糧食以解糧荒。據消息指，委國軍隊大量採用俄製裝備，軍事交流加強，俄國更計劃在委國外海建立空軍基地，上月中更派遣戰略轟炸機到委國進行聯合軍演。馬杜羅就職典禮受美國等多國杯葛，俄羅斯照樣有派代表出席撐場。



人棄我取的，還有墨西哥左翼新政府。由加拿大、巴西和阿根廷等十四個美洲國家組成的政治聯盟「利馬集團」發聲明反對馬杜羅就任，獨欠成員國墨西哥，墨國更派代表出席其就職典禮，有分析指墨西哥新總統奧夫拉多爾上月與馬杜羅會面後，改變該國強硬立場。同樣是利馬集團成員，巴西新任極右派總統博爾索納羅則傾向與美國同一陣線對付馬杜羅。



你退我進，美國減低在南美洲的影響力，後花園難得真空期，正是別國乘虛而入時機。俄羅斯一直想在西半球擴張勢力，擺明車馬在委國打好樁腳。委內瑞拉淪為外國勢力戰場，亂局更加難以收拾。



