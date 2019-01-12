美國總統特朗普正處於一個重大抉擇的境況，他要擴軍，卻受制於政府財政資源不足。在減稅之後，他不能大削民生與科技投資來增加軍費，故他要在海外撤軍。但美國在全球各地的駐軍是世界霸權的基礎條件，也與內外各種經濟利益勾結，即使他是三軍總司令，也不能一聲令下便撤軍。如從敍利亞撤軍，國內外反應強烈，特朗普已有退縮之意。



而在美墨邊境建圍牆，也觸動了美國建制一直宣揚的民主、人權、人道主義。民主黨重奪眾議院大權，一是部分人真心相信其主張；二是可動員大眾對付特朗普，為明年的總統選舉布局，故堅拒撥款。特朗普以聯邦政府停止運作來要挾，仍然不足以逼民主黨屈服，僵持之下，曠日持久，可以衍生出許多難料的政治後果。



於是，特朗普會否宣布啟動緊急狀態的行政權力，便會是一個大轉折。轉折方向是他和他的極右政府不再掩飾，公開走極權化的道路，挑戰美國的建制和民主文化傳統，這樣必然挑起民主黨、美國建制及社會的反對。特氏或是以他的極右政府作為戰爭內閣，全面開戰；或是在國會受到彈劾，變成骨牌倒塌。



特朗普未必會走緊急狀態的險着，他能寄望的便只有中美貿易談判中國讓步，和與北韓重開元首會議來製造外交勝利的假象，提振股市，博取民望以抗衡民主黨國會。但通俄門危機正在惡化，特氏能有多少時間、可作怎樣的政治操作來力挽狂瀾呢？