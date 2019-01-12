特朗普和民主黨就圍牆撥款一事相持不下，雙方再次談判不歡而散，特氏只留下「浪費時間」一句話。這場政治鬧劇沒完沒了，直接後果是導致聯邦政府繼續局部停擺，數十萬公務員被迫放無薪假或無償工作，不知何日才是了局；間接後果是導致兩黨惡鬥加劇，社會矛盾惡化，加速美國的衰落。



美國人儲蓄率極低，許多人習慣於借債過日，透支未來，政府停擺也就意味着部分公務員手停口停，連維持基本生計都成問題，難怪有人要在網上發起眾籌應急。當然，政客從來不會關心這些問題，他們只會關心自己的選票。有共和黨參議員坦言，如果我們削弱總統，那就是總統任期的末日、共和黨的末日。對於政客而言，個人和政黨利益永遠高於國家和民眾利益，這就是所謂的美式民主。



最諷刺的是，雙方為區區五十億美元建牆費用爭鬧不休，但實際上，聯邦政府局部停擺所造成的經濟損失已遠遠超過此數。根據白宮官員所說，政府停擺每持續兩周，季度GDP就會減少百分之○點一，這絕對不是一個小數目，可見雙方根本是拿國家利益開玩笑。



很明顯，這場政治惡鬥的性質已超出興建圍牆本身的意義，不僅關乎兩黨日後更多的博弈，而且關乎特朗普連任的成敗，雙方騎虎難下，只能繼續硬撐。特朗普面前也許有兩條路，一是宣布國家進入緊急狀態，二是和民主黨死磕到底，不管如何選擇，都無法阻止個人民望下跌，更無法阻止美國衰落。