香港野豬為患已不是新聞，港九新界都可見野豬蹤影。本來嘛，野豬在山頭覓食，只要人們別大驚小怪，倒也相安無事，但隨着野豬繁殖失控，不時闖入市區，人豬爭路情況普遍，漁護署去年接獲最少五宗野豬傷人報告，如何管控這些野生動物，成為當局必須解決的問題。



漁護署去年初推出野豬避孕及搬遷先導計劃，一年已耗費百多萬元，可惜成效不彰，至今只有五十多頭母豬接受絕育。諗都諗到，野豬一胎生八至十二隻小豬，小豬兩歲成年，漁護署人手有限，絕育速度根本不可能追得上生育速度。有行會成員提議引入「天敵」對付，此議一出，旋即被網民恥笑，質疑是否要引入獅子老虎趕絕野豬，屆時獅子闖入鬧市又能引入甚麼天敵？結果被漁護署一口拒絕。



其實人類就是野豬最大天敵，與其煞費思量對付，不如接受本報《功夫茶》建議，在新界閒置土地圈養野豬供老饕食用，乍聽可能異想天開，但要做到絕對不難。要知道，歐洲向來視野豬肉、野兔肉為上等佳餚，這些食材若在本港高級餐廳出售，價值不菲，難得香港有大量現成高檔食材，何不豬盡其利？何況新界閒置土地丟空養蚊，本來就是暴殄天物，地盡其用誰曰不宜？



專家早就指出，與家豬相比，野豬肉蛋白質含量高，脂肪含量低，膽固醇含量比家豬低得多，並含有多種微量元素和氨基酸，是優質保健肉。如此寶物近在眼前，就看港府敢不敢執行本報建議了。