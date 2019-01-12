中美新一輪貿易談判結束，即使最終達成妥協，那也是暫時的妥協。中美矛盾是結構性的，無法調和，除了貿易戰，還有科技戰、太空戰、間諜戰等等，談談打打、打打談談，將是中美關係新常態。



說到底，美國人不是害怕中國多賣牛仔褲或聖誕燈飾，而是最擔心中國愈來愈強大，終有一天會取美國的霸主位置而代之，不管中方如何強調太平洋既寬又廣、中國永不稱霸，美國打死都不會相信，畢竟歷史一再印證「修昔底德陷阱」的存在，而中國也有「一山不能藏二虎」的古訓。



在中國人眼中，追求科技發展、追求美好生活，這是天經地義的事。但美國人並不這樣看，奧巴馬曾言「如果中國人過上美國人的生活，對世界是一個災難」；特朗普更一再得意洋洋地聲稱貿易戰對中國經濟造成重創，「中國人的好日子結束了」。既然美國鐵心不讓中國人過上好日子，不論中方如何妥協，放軟身段，美國都不會輕易罷手。



中國特色社會主義制度，更是令美國人忌憚。中國改革開放四十年的經濟奇迹，為人類進步提供另一條道路、另一個選擇，證明所謂「普世價值」並不存在，歷史並沒有因為前蘇聯的垮台而終結，兩種制度的競爭進入下一場。



可以斷言，中美之間的爭霸戰不會停止，中西文化的衝突也沒有盡頭。