本周，中美兩國貿易談判結束，尚未達成最後協議，但美國總統特朗普宣稱會議取得重大成功，甚至以中方人員與美國國會參眾兩院的領袖作比較，說前者遠比後者可敬。



特朗普的態度符合本欄過去的判斷，他雖然對付中國，但不是特別針對中國，他所針對的是一切強大勢力，並無內外之分。好些評論者以為特朗普對付其他國家，務求讓美利堅獨大，我認為這只是特氏淺層的心理狀況，他的深層心理是要自己獨大，不容許別人挑戰其權威。聯邦儲備銀行和參眾兩院都是美國政經權力的象徵，攻擊與破壞兩者體制，對美利堅有害無益，但特朗普偏要逐一對付，甚至不惜擺出玉石俱焚的姿態。



誰要阻攔特朗普，誰就是他的敵人，是否自己同胞、同道並非首要考慮。特氏最新的發言已經告訴你，他對參眾兩院領袖的討厭程度遠勝於對中國領袖。以往，很多人單以大美國主義的心態去解讀特朗普，那是過於簡單，故容易出現偏差。剛卸任的美國國防部長馬蒂斯大抵會比外界人更了解特朗普，他的臨別贈言是告誡白宮，要高度提防中國和俄羅斯的威脅。這句話側面反映出，目前的總統其實並不太仇視中俄，外面的人有時是想得太多了。



老子說自己有三寶，一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。三寶中的第三樣尤其適用於中國，在特朗普當政下，誰是大塊頭而又愛冒頭的，他就針對誰。故聰明者理應默默耕耘，不宜過於張揚，有些事寧讓人知，莫讓人見。吸取今次貿易戰經驗，中國在南海問題上宜轉趨低調，你一旦聲張，就是冒頭，特朗普就是愛對付一切招搖的對手，除非你有信心勝他，否則就得隱忍。