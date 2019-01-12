特首林鄭出席立法會質詢環節，就上調長者綜援年齡與議員意見分歧。林鄭指立法會去年通過的預算案中已包括上調長者綜援年齡，直言對議員的要求感到「驚訝」，表明不會煞停。這種說法不盡準確，對建制派亦不公道。



現行法例不容許議員動議增加政府計劃削減的開支，所以議員根本不能修訂上調長者綜援年齡。更重要的是，預算案關乎整個政府運作，亦包括所有社會福利開支、醫療開支、教育開支、公務員人工等，當日為免政府出現財政懸崖社會運作停頓，建制派才投票支持通過整份預算案。



上調長者綜援年齡，受影響的貧困長者會被進一步推向邊緣。筆者所屬政黨自前年起已去信勞福局，及透過立法會質詢等各種方式反對調高長者綜援年齡，惜勞福局局長羅致光左耳入、右耳出，沒有反映議員及市民的聲音，特首是否未能掌握事實，以致「錯屈建制派」？提高長者綜援申請年齡要求影響很多人，社會應有更多討論，當局之前沒有進行廣泛諮詢和溝通，便將六十五歲這個門檻定了下來，悄悄改變長者綜援申請年齡，將此安排偷偷放進撥款條例草案，事後還振振有詞指立法會已經通過，未免不夠光明磊落。



以往遇到此類情況，政府會將政策提交立法會事務委員會討論，今次是繞過立法會突然執行，以致立法會議員非常憤怒，影響行政和立法的合作關係，引起社會對政府的猜疑。政府經常忽略六十至六十四歲人士的需要，應先擱置上調長者綜援年齡，再與民共議。