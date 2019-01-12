日本首相安倍晉三的新年感言，除了感慨日本自然災害特別多，也為自己的連續六年執政吹噓吓，指青年就業率達到歷史最佳水平，中小企的加薪比例二十年來最高，農業生產所得十九年來最高，訪日的海外旅客突破三千萬人次，地方稅收史上最高，經濟景氣成果正惠及全國各地。



政客多愛為自己臉上貼金，不過，安倍若能持續執政至二○二一年九月，將成為日本有史以來任期最長的首相，屢捲入政治醜聞而屹立不倒，都抵佢牙斬斬一次。



在外交方面，安倍稱今年將挑戰重大課題，包括美朝首腦會談、日俄和平條約談判、日中關係新時代等，使日本迎來重大轉機。安倍的「日中關係新時代」該如何解讀？中日關係向來複雜，安倍一度倒向美國，可惜屢遭特朗普戲弄，眼見特氏言而無信，退群如食生菜，且經常把「美國優先」掛在嘴邊，美日雖有同盟關係，但在貿易戰中，日本也備受美國徵收關稅的威脅。特朗普強調「應該讓同盟的負擔變得更加公平」，流露出對日本的不滿，認為日本應支付更多美軍駐紮經費；一向對美國唯唯諾諾的安倍也忍不住反駁稱，「與加州相比，在日本駐紮的美軍花費更低」。



特朗普的「美國優先」，其實係貪得無厭的同義詞。有媒體報道，特朗普要求南韓分攤軍費再增加五成，依美國的要求，南韓每年要負擔約十六億美元，相當於駐紮在南韓的二點九萬美軍，全部由南韓來養。美國更聲大夾惡，指南韓只有一條路，那就是承擔所有軍費，否則美國將考慮撤軍。



老美至叻靠嚇，其流氓本性表露無遺，安倍看在眼裏，對美國呢位盟友，能不心寒嗎？是以安倍的「日中關係新時代」，或許是感到中日一衣帶水，彼此若能在高科技、文化等展開交流、互補，真正建立有效溝通，把握歷史機遇，才是互利共贏的硬道理。