美國主流媒體跟總統特朗普關係長期緊張，後者動輒指摘CNN等為「假新聞」、人民公敵，甚至一度欲禁制CNN記者進入白宮採訪。另一方面，對於「大好友」霍士新聞經常在報道中善頌善禱，特朗普猶嫌尚未搔得着癢處，聲稱要建立一個由官方出資、報道「更加客觀」的「官台」，大有跟中國、北韓比肩的意思，令不少人看傻了眼。



當然，一個巴掌拍不響，主流媒體對特朗普偏見極深，經常跟着民主黨的後頭「拉偏架」。最新的例子是，特氏最近跟邊境巡邏人員召開記者會，其中一名代表現身說法，稱自己在亞利桑那州一個名為納科的小鎮執勤十年，沒有圍牆的日子，非法移民及毒品問題猖獗。然而就在此時，MSNBC電視台中斷直播，理由是該台有權決定內容是否對觀眾「有用」。



MSNBC的做法絕非孤例，去年六月，特朗普在白宮接見十多名被非法移民殺害者的家屬，其中一名母親控訴兒子被一非法移民駕駛的無證貨車撞死。特氏指摘媒體忽視了這些家庭「骨肉分離」的苦況，結果除了霍士新聞，包括MSNBC及CNN等主流媒體，無一例外插播其他新聞內容。



大家應該記得那位跟特朗普抬槓的CNN記者阿科斯塔，他日前隨同特氏巡視德州邊境城鎮麥卡倫，其中有片段顯示阿科斯塔引述居民意見，說當地如何如何安全，但其身後卻赫然是一堵圍牆，以致被網民恥笑是特朗普的「啦啦隊」！有當地邊境巡邏人員更挑戰阿氏，夠膽就在總統隨扈人員撤走後繼續留下，真正體驗到底有多「安全」。



美國新聞自由排名跌跌不休，特朗普不尊重媒體固然難辭其咎，部分新聞機構政治介入太深甚至「又做裁判又落場打波」，也是美國新聞界墮落的原因。