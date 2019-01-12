特首林鄭月娥日前現身立法會答問大會，被建制派及反對派議員左右夾擊，批評港府將申領長者綜援合資格年齡由六十歲改成六十五歲，做法刻薄寡恩。林鄭反指是得到議員們批准，將帶頭虐老的標籤轉嫁給議員。香港人有這種老謀深算的特首，焉能不卑躬屈膝過日子？



林鄭月娥提到港府將虐老政策與財政預算案綑綁審議、「陰」了議員們一把時，難掩一副得意神色，還故意以「電話簿」來形容那九百幾頁厚、卻只得兩句提到收緊措施的草案，進一步刺激議員，反映她對於這宗「魔鬼藏在細節中」的陰謀，絲毫不覺羞恥，還「幾稱心滿意」，臉皮之厚讓人感到很驚訝。



誠然，正如老千巧布天仙局、倫敦金騙徒編好劇本請君入甕，少一點挖空心思的工夫，也絕難辦到。林鄭不但「機關算盡太聰明」，還以行動證明這個政府果然「志不求易，事不避難」，無所不用其極去剝削香港人，怪不得她說「做特首好辛苦」，皆因逆天而行之事，向來就是吃力不討好。



沒錯，林鄭在官場打滾多年，的確比起養尊處優的議員們更懂得耍手段。然而，市民選出議員來監察政府，這班人卻沒有發揮應有作用，怎麼說也是難辭其咎。若果沒有議員偷懶，出現所謂「走漏眼」的疏忽，幫了這個偷雞政府一臂之力，也不會換來今天的殘局。議員們每月袋走薪酬加津貼逾十萬大元，開會不是嘈交就是發夢，甚至索性有會不開，事後還要裝出為民請命的嘴臉，跟這個涼薄政府一樣偽善。套用俄國大文豪契訶夫一句說話：「我們在卑屈和偽善之下，非常疲倦了。」何時才等到廢官落台與解散立法會之日？