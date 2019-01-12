新一年之始，中國人都希望討個吉利，但不少中國學子卻在一八之末及一九之初，收到不好的消息，多間美國老牌名校向華裔學生落閘。以後中國人想放洋留學，在野雞大學、謀人寺學院外，可供選擇的可能只是一些學術表現平平、高新科技少之又少的學院。



近日華裔學生很難開心，因為麻省理工學院、史丹福大學等知名院校宣布的優先取錄學生中，中國內地及香港學生都不入榜。長期以來，華裔學生以勤學苦讀揚名海外，學業表現優秀，又是學究眼中的乖學生，過去深受美國名牌大學寵愛。然而，中美貿易戰去年打了大半年後，美國總統特朗普及不同團體發表針對中國留學生的惡意言論，如中國留學生都是間諜、在美國均為了偷竊科技，以致名牌大學為新學年招收學生時，相繼悄悄改變了堅持多年的自由收生原則。



麻省理工學院早前公布新學年本科生優先取錄名單，九千份申請中，獲提前取錄的有七百零七人，二千四百多人被拒絕，重點是，七百多名獲取錄的學生中，一個中國內地申請人都沒有，連香港申請人都是零。



這是常態嗎？當然不！麻省理工學院長年收錄不少中國學生，香港學生也每年有幾個，今年的結果大異往年，校方卻不作解釋，貿易戰及意識形態介入收生政策否？看官自己聯想。



不信邪的話，再看史丹福大學早前的名單，中國內地的學生同樣被拒，其他名牌大學的錄取名單亦會陸續公布，包括香港學生在內的華裔學生會否又吃白果，拭目以待吧，農曆新年前答案必會更清晰。



美國知名大學對中國學生落閘，再加上過去一年多名被指竊取科技結果的中國留學生被捕，與美國及其盟友對中國的「千人計劃」、「中國製造2025」疑神疑鬼有關，諜影幢幢下，中國學生先成犧牲品。