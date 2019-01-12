公民黨楊岳橋原本在立法會提出議案要求修改單程證政策，但由於當事人不在會議席上，導致議案無法進行辯論之外，還引起網民熱議，嘲笑楊是「關鍵缺席」。反對派既要主張削減單程證名額，又要爭取審批權，實際是一個偽命題，法理上也行不通。如果一如他們所提議，包括削減單程證配額，一班等着爸爸、媽媽團聚的小朋友，等着配偶來照顧家庭的人，就更要望穿秋水，等了又等。



不少人為了抹黑新來港人士，就謠傳他們行賄取證，或是透過假結婚來港。



香港在一六年約有五萬宗結婚數字登記，兩地跨境婚姻高達三成四。其中有七千六百多宗是香港女性與內地男性結婚，一萬五千三百宗是香港男性與內地女性結婚，即是一年已有逾兩萬宗兩地跨境婚姻。從數據可見，家庭團聚的需求乃無可避免。雖然數據上反映了明確的需求，但反對派有些人還會反譏他們只是假結婚。



工聯會在去年收到多位女士求助懷疑「被結婚」的假結婚個案，事主們得到本港一家婚禮禮儀公司聘請，然後都被騙去內地接受婚禮禮儀培訓，豈料那些所謂培訓，其實是真正的結婚程序，她們由此在內地結了婚也懵然不知。有些相繼前來求助的個案，都是從新聞報道揭發後才查明自己已「被結婚」。這一點工聯會要求兩地政府必須認真處理，如果一如反對派人士籠統地指控兩地婚姻就是假結婚，根本只是反對派慣性抹黑，也不尊重婚戀自由的社會價值，只是他們為謀取政治利益而阻撓兩地家庭團聚。



另一個常常聽聞的論調，就是「家庭團聚不必一定要來港團聚，也可以港人回內地團聚」，我們認為應該讓有關家庭有自由選擇團聚的地方。而根據《基本法》第24（3）條，以及終審法院在過往涉及居港權的判決，香港人在內地的家人擁有居港權，社會也不應有不合理的措施阻止他們來港團聚。事實上，在工聯會多年來協助無數兩地家庭個案當中，有部分家庭適應不到香港的生活，又或者來港後離婚、喪偶，失去經濟依靠，也想返回內地生活或是投靠親人，但現實上是有某程度的困難的，正因為內地家庭成員來港後，其在內地戶籍就會被取消，返回內地生活找工作有難度，子女教育和醫療開支等都無法負擔。所以，工聯會的工作目標是不會限制內地家庭成員來港，而是為他們爭取選擇權，有「返回機制」，讓他們有回轉的餘地。



近年社會經常議論的話題，就是涉及新來港人士教育程度普遍很低。但事實上，多年來十五歲以上的新來港人士，七成有中學程度，兩成有大學或大專程度。可以見到，其實新來港人士學歷並不是想像中的差，反而政府最重要的工作，是如何做好人力資源培訓，讓新來港者適應本地的生活及工作文化，可以盡快補充香港人力資源的缺口。近年可見，市面上許多基層或勞動強度較高的職位，都是由新來港人士擔任，行業涵蓋零售、飲食、清潔等等。他們為香港社會付出血汗，確實不應該受到歧視和針對。



公民黨一向高舉人權旗幟，但楊岳橋的動議內容令不少渴望團聚的家庭感到傷心。社會某些人將社會種種問題包括房屋、醫療、教育等問題歸咎於新來港人士太多，更極端的說法是指摘內地刻意放行讓香港人資源被佔據。反對派不去處理民生問題發展經濟，將責任轉移到弱勢的新來港人士，挑撥離間加劇市民對新來港人士的偏見、成見，標籤內地來港人士爭奪社會資源，對一些個別負面例子更是言之鑿鑿，花生友們固然覺得有趣，但有關政策更應該回歸社會理性討論。