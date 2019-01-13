世界視線：大國寸土必爭　小國易名求生

歐洲國家馬其頓國會日前通過修憲更改國名為北馬其頓共和國，最快今年六月實行，然而正式改國名還須待希臘國會確認兩國之間協議。馬其頓與希臘廿多年來為國名爭拗，去年中始達成協議平息紛爭。歷史上國家改名的例子多涉及政權交替或體制變易，馬其頓情況卻不同，今次決意改國名，外界相信是為加入歐盟及北約鋪路。



馬其頓全名為馬其頓共和國，位於巴爾幹半島東南部，曾為前南斯拉夫加盟國，隨着南斯拉夫解體於一九九一年獨立成國，其國名一直為希臘反對，認為馬其頓這名字屬於希臘輝煌歷史，源自古希臘時期希臘北部亞歷山大大帝統治的馬其頓王國，至今希臘仍稱其北部為馬其頓，而現時馬其頓國土與當年古國版圖亦大不相同。因為希臘堅持立場，故聯合國及多個國際組織將馬其頓稱為前南斯拉夫馬其頓共和國。



馬其頓長期被邊緣化，經濟發展受到局限，失業率高企，年輕人苦無出路，而且身處「歐洲火藥庫」巴爾幹半島，為求大樹好遮蔭，一直想加入歐盟及北約，希臘成為最大阻力。馬其頓總理札耶夫與希臘總理齊普拉斯經過長時間磋商，去年六月達成協議，馬其頓共和國將改名為北馬其頓共和國。協議強調北馬其頓主要是斯拉夫後裔及語言源自斯拉夫語，撇清與古馬其頓王國關係。馬其頓這次明顯讓步，國內爭議極大，爆出多次示威抗議，總統伊萬諾夫誓言拒簽協議，國內公投未達法定過半投票率，日前修憲決定亦僅僅超過國會門檻，但因為該國行議會制，總統無實權，故改名得以繼續進行。



國內阻力大，馬其頓改國名亦牽涉國際政治鬥爭。英國傳媒指，俄羅斯收買希臘及馬其頓各路人士，在兩地煽動暴力騷亂，阻撓兩國協議落實，以免馬其頓靠攏北約。俄羅斯素來反對北約在巴爾幹半島拓展勢力，警告會加深東歐危機，再加上美國勢在敍利亞撤軍及支持科索沃建軍，外界預測巴爾幹半島將成為美俄新一輪角力場。超級大國寸土必爭，小國易名則為掙扎求生，馬其頓是以國家之名，換取二百萬人口的前途。