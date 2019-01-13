正論：刻薄寡恩犯眾怒　這個政府太無良

港府收緊長者綜援門檻激起的爭議一發不可收拾，連日來多個社福團體輪流炮轟港府冷血涼薄，反對派固然慣性反對，建制派亦一反常態拒絕保皇。港府霸王硬上弓，既凸顯嫌貧棄老的本性，更暴露目中無人的醜陋。



長者綜援原本六十歲已可申請，但港府一意孤行提高門檻至六十五歲，下月一日就會實施。社福界估計，每年將有二萬人失去領取長者綜援的資格，只能領取少逾千元的成人綜援。當局一味以綜援政策需配合延遲退休年齡來說事，根本站不住腳，正如社福界人士指出，綜援是社會保障政策，是為最基層而設的安全網，並非人力政策，兩者不可混為一談。



有頭髮無人想做瘌痢，有能力無人想靠政府施捨，現實是人浮於事，長者搵工難乎其難。政府數據指出，六十歲或以上的長者之中，逾八萬人失業；超過十三萬長者即使有工作，每月收入亦不多於一萬元。這豈是自誇「年過六十、日做十幾個鐘」、年薪比美國總統還要高的尊貴特首所能想像？



當然，今次最大的爭議之處，還在於港府用「陰招」將有關政策與去年的財政預算案綑綁，議員對預算案投下贊成票，等於虐老政策也一併過關。事後林鄭還一臉得色反嗆議員，指有關政策得到他們批准，現在才要求撤回令她「很驚訝」云云，可謂將「目空一切」四個字演繹得淋漓盡致。林鄭逞一時之快，不僅令公眾反感，對建制派也是傷害至深。多個建制政黨已表明當局若不撤回虐老政策，日後必會對港府提出的議案加以刁難，即將發表的財政預算案勢必首當其衝。林鄭自以為得計，恐怕最終是聰明反被聰明誤罷了。



事實上，「人妖顛倒是非淆，對敵慈悲對友刁」向來是港府特性，林鄭提出的「大和解」更是發揮到極致。君不見，林鄭以個人名義向民主黨捐款，創特區政府的先河；君不見，壹傳媒黎智英的政治黑金案拖延多時，律政司司長鄭若驊甫上任即以「證據不足」放生；君不見，參與佔中的魚毛蝦仔紛紛繫獄，出錢出力指揮策劃的黎智英則毫髮無傷；君不見，東方報業男記者遭黎智英惡言恐嚇，律政司拖延逾十九個月不檢控。反中亂港有重賞，愛國愛港被出賣，受害的豈止是建制派而已。



即使撇開包庇反對派不談，港府提高長者綜援年齡門檻，並將延遲退休年齡與之掛鈎，不能不令人擔心，日後其他長者福利如申領院舍資格、老人服務等的年齡門檻是否亦會隨之提高。推而廣之，現時申請單身長者公屋的年齡為六十歲，他日會否又收緊到六十五歲？以港府視長者為負累的德性，這些質疑顯然不是無的放矢。



說來實在唏噓，港府坐擁金山銀山，單是財政儲備已有逾萬億元，外匯基金更多達兩萬億元，偏偏對長者斤斤計較，至今沒有完善的退休保障也就罷了，還要向貧窮長者開刀，何謂為富不仁，何謂忤逆不孝，很清楚了。