功夫茶：旅客帶刀照放行　機場保安真失魂

未入正題之前，功夫茶先同大家講吓歷史。話說荊軻刺殺秦始皇失敗後，佢老友高漸離繼承其遺志，打算利用任職宮廷樂師之便，喺樂器裏面暗藏鉛塊當殺人武器，雖然同樣失敗收場，但就激發咗秦始皇嘅靈感，發明一道由磁石造嘅門，當刺客帶兵器靠近時會被門吸過去，就係憑住呢個古代版金屬探測器，秦始皇終其一生都冇再遇刺。



古仔講完，返番嚟二千幾年後嘅香港國際機場，咪睇今時今日科技先進得多，探測武器早由機器代勞，甩漏反而仲多過舊時，你話係咪吹脹。話說本報接獲消息，一名旅客早前喺香港機場乘搭飛機經日本轉機，手提行李內六把刀鋒長達十二厘米嘅鋸齒利刀，居然可以掂行掂過進入禁區，仲順利通過埋X光檢查，懷疑當時機場保安人員「睇漏眼」，冇發現行李內藏有違禁品。



咁都未算吖，上述旅客之後長驅直入，喺無人攔阻嘅情況下將藏有利刀嘅行李帶上飛機並順利抵埗。由於一般手提行李安檢工作主要由出發地負責，如果唔係該名旅客需要轉機，當地保安人員進行二次安檢，後果不堪設想。由於事態嚴重，日本方面透過航空公司向香港機場保安發出投訴電郵，今次真係乜架都丟清光。



當然喇，丟架事小，旅客安全事大。正如立法會議員話齋，咁大個保安漏洞篤眼篤鼻，有乜理由日本睇到，香港機場保安睇唔到？今次就話帶六把刀啫，下次換轉恐怖分子帶計時炸彈上機，仲得了嘅。



話時話，香港機場近年排名跌跌不休，其中保安鬆懈猶如無掩雞籠，更係長期為人詬病。本報之前就曾踢爆機場離境大堂中門大開，背囊客大模廝樣通過金屬探測器直闖禁區，保安人員照樣視而不見，見而不理。之前又有人擅自走入捷運系統管道，搞到系統癱瘓幾粒鐘。查實機場保安當局自己都知衰，試過放蛇扮旅客，將刀具放入手提行李過X光機，檢查員果然因為掛住玩手機而懶理，簡直係沒有最離譜，只有更離譜。



唔講猶自可，一講把幾火。原來自「九一一」恐襲之後，機管局為加強機場保安，向離境旅客徵收「旅客保安費」，點不知錢就識收，機場安全卻每況愈下，國泰等航空公司更乘機掠多旅客一筆，咁多年刮埋刮埋數以億元計，問你點頂！



所以幾時都話弗備難，難必至。嚟緊己亥豬年屬「天雷無妄」卦象，據講係交通等公共安全事故嘅高危期，話口未完，港鐵旺角站尋日真係爆單縱火案，機場保安繼續魂遊太虛，因住爆大鑊吖！