神州觀察：關員腐敗斂財色　守門人淪放水人

遼寧大連海關一名主任科員，日前遭妻子舉報在婚內長期和十多名女性「代購」發生不正當性關係，而且夥同其他關員，包庇縱容走私、逃避海關查驗、虛增採購商品價值騙取採購經費等等。事件令輿論嘩然，再次折射出內地海關腐敗的現狀。



涉事關員迅速被大連海關開除黨籍，但仍留下諸多疑點。該名關員一六年才入職大連海關，僅僅兩年多時間，緣何會有如此大的能耐實現權力尋租？顯然，案件絕非一個關員肆意妄為的結果，尤其是舉報人指她多次向大連海關舉報無果，無奈才發布網上，不得不令人懷疑事件或涉及更大範圍的尋租和腐敗，眼前的一切或許只是冰山一角。



過去二十多年，全國多地海關都曾揭發腐敗窩案，例如廈門遠華特大走私案中，廈門海關涉案人員達一百六十多人，福州海關走私案亦有數十人涉案，廣東深圳等地海關近年也曾發生過腐敗窩案。而如今一個海關主任科員依然能夠利用職權，與女代購進行權色交易，協助走私，再次讓全社會看到了海關權力之大，這反過來也說明規範海關權力的必要性和緊迫性。



海關本是行使進出口監督管理職權的國家行政機關，也是一道保護國家主權和人民安全的關口，如今儼然形同虛設，憑藉一名關員的私權就可以放行走私物品，如果走私的是毒品甚至是槍械呢？如果舉國皆是這樣一道不設防的海關，後果難以想像。



海關關員從「守門人」淪為「放水人」，與走私者狼狽為奸，令人聯想當年作為全國人大代表的時任海關總署署長牟新生，曾在全國兩會提案建議修法「取消貪官死罪」，一度引起全國大小官員一片叫好。如果說海關署長都曾公開呼籲貪官免死，基層海關官員還能有多廉潔呢。其實內地海關口岸執法與城管一樣，長期備受社會詬病，關員見到洋人點頭哈腰，見到自己同胞就兇神惡煞，百般折騰，名為打擊代購及水客，卻無辜連累正常出入境的民眾以及回國探親的華人。而大連海關腐敗案亦表明，真正的代購或水客，海關根本心中有數，甚至早有勾結。



事實上，每天在海關口岸跪地求海關輕罰的旅客，他們所涉稅款，不過是內地權貴逃稅款的九牛一毛。從普通百姓角度來說，如果國產商品能夠像代購產品一樣，讓人安心，讓人感到無可取代，又何來代購？國務院早前不是說「要讓人民都享受到擴大進口的好處」，卻為何進口商品到所謂「自貿區」就合法免稅，最終一樣高價賣給消費者，百姓自己多帶一點則是走私？當局為何只對商人慷慨大方，卻絲毫不肯讓利於民，到底是執政為民還是執政為權貴？