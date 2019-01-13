在高科技引領下，資訊傳播交流已經走向「5G時代」，紙媒經營江河日下。不過，因為各地方和城市的情況不同，歷史和現實的人文狀況不同，紙媒還是「同媒不同命」，比如香港紙媒的狀況，比起中國內地所有大中小城市都要好。



「從古至今」，香港紙媒多在報攤擺放出售，內地在改革開放相當一段時間也冒出了許多報攤、報亭，然如今內地報攤、報亭已寥若晨星，而香港還是隨處可見，只是經營場地和方式仍頗為老土，似乎多年不變。



據說當今世界紙媒傳播的最佳之地乃法國巴黎，當地紙媒傳播的報亭在經過網媒強勢衝擊、落花流水之後，經巴黎市政府「介入」支持，這些年正收復失地，數量增加。據統計，巴黎已成為「全世界唯一的報亭數量呈增長趨勢的國際都市」。



巴黎市政府已投資五千二百多萬歐元對全市三百多書報亭實行「升級改造」，吸引消費者購買報刊。據說，升級改造後的書報亭室內面積擴大了四分之一，「安裝了暖氣、冰箱、電腦、三十二吋顯示屏，地面重新設計修繕，殘障人士也可靈活進出」，升級後報刊銷售額增加了百分之七。



巴黎市政府表示，推出這個更新計劃，就是為了抵抗紙媒業的衰退，書報亭是思想傳播的重要陣地，是國家民主的象徵，大家要竭盡全力，希望能把這一行業保留下來，有所發展。又是思想傳播重地，又是國家民主象徵，看來巴黎市政府已把升級書報亭當成政治任務來抓，為此，從二○○五年開始巴黎市政府就發放津貼，補貼書報亭主。



除了政治任務，巴黎當局還說要保護紙媒這條產業鏈上的所有人，保護巴黎的城市文化，要讓全球遊客為巴黎書報亭慕名而來。