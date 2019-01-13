中美貿易戰打打談談，變幻莫測。儘管最近一輪談判取得「良好進展」，但在一些重點議題上仍存在明顯分歧，有待下回分解。所謂的良好進展，相信是指中方承諾購買更多美國農產品、能源及其他工業製品，甚至包括轉基因農產品，這種讓步是可以理解的，反正中國有實際需要，不向美國購買，也要向其他國家購買。至於雙方在重點議題上的分歧就不是那麼容易解決了，美國要求中國進行結構性改革，等於要求中國放棄自己的發展道路，這純屬無理取鬧，中國能夠答應才怪。



習近平已把話說得很清楚：該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。美國企圖迫使中國按照其指定的方向走，正如當年強迫日本簽訂《廣場協議》一樣，如意算盤無疑打得很響，但中國畢竟不是日本，既沒有義務聽其指揮，更沒有可能任其宰割。雙方各有堅持，恐難達成共識，除非美國改變咄咄逼人的態度，否則前景不容樂觀。



當然，特朗普表面上咄咄逼人，實際上有苦難言。他正面臨諸多麻煩，一方面因為興建圍牆一事與民主黨僵持不下，另一方面美股激烈震盪為其帶來巨大壓力，他可以不理會貿易戰造成的經濟損失，但不可以不考慮自己競選連任的成敗。貿易戰繼續打下去，對其並無任何好處，既然中方已經讓步，他見好就收也是順理成章的事。怕只怕，他一向反覆無常，出爾反爾，今天達成協議，明天隨時推翻，這才是最大不確定性。