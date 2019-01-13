台灣這兩天很熱鬧，行政院長賴清德宣布率領內閣總辭，正式跟蔡英文分道揚鑣；壹傳媒黎智英與發行商因台灣《蘋果日報》發行問題，互相追債，發行商更公開聲討被漢奸黎過橋抽板。因利益而結合，因利益而分開，只差在保持風度還是撕破臉皮而已。



賴清德跟蔡英文分屬不同派系，當初接林全棒出任行政院長，正是蔡政府民望跌跌不休之際，企圖透過賴神的高民望挽回聲勢，同時擺平黨內派系角力。很可惜，賴清德甫上任已表明自己是「務實的台獨工作者」，經濟民生漠不關心，蔡政府民望繼續暴瀉，到了九合一選舉大敗，賴神效應不再。如今換上資深的蘇貞昌，並非蔡跟蘇有好交情，而是藉蘇在黨內的聲望壓住不同勢力，為連任鋪路，蔡讚賞蘇有經驗、有魄力、有執行力，更是擺明打臉賴神辦事不力。



更「精彩」的是漢奸黎跟發行商的恩怨。爛果早前入稟台北法院，追討發行商三億元台幣貨款，詎料對方並非省油的燈，隨即以全版廣告反擊，自爆二人利益轇轕，數臭漢奸黎當初如何游說他到台灣幫忙發行，如何答應投資百分之廿五，他又如何不收分文替漢奸黎賣命。好了，如今漢奸黎和爛果自身難保，蝕到入肉，自然四處𢱑錢。



世上沒有免費午餐，有人當初不收錢也肯落疊，當然是出於小財唔出大財唔入、有錢慢慢搵的心態。漢奸黎連親生仔也可以賣，還有甚麼不可以賣？除了怨自己沒有帶眼識人，還能怪誰？