身為中國人，尊重國旗、國歌是天經地義的事，但對香港反對派來說就不是那麼一回事了。國歌法草案即將提交立法會，反對派又吹毛求疵撩交打，聲言草案對有關侮辱國歌的定義「模糊主觀」，「侵害言論及表達自由」，有機會成為褫奪議員資格的新法令。看樣子，圍繞國歌法又有一翻爭拗，能否趕及暑假前通過還是未知數。



反對派言必稱「國際標準」，其實國歌法就是國際標準之一，西方政要在奏國歌時也一定會肅立莊重，為甚麼香港可以例外？反對派「逢中必反」，不想聽國歌，或在奏國歌的場合不想表現莊重，問題其實不難解決，不做官員或議員不就行了嗎？可笑的是，這些人既貪圖高薪厚祿，但又不想承擔應有的責任，結果就只能首鼠兩端。



國歌法沒有問題，是他們的立場有問題。反對派只要兩制不要一國，以兩制凌駕一國，說到底就是港獨思維作祟，並以「言論自由」包裝港獨，他們起勁反對國歌法，與反對二十三條立法、一地兩檢、國民教育如出一轍。



然而，願不願意都好，香港是中國的領土，立法會是中國轄下香港特區的立法會，這個政治現實是任誰也改變不了的。反對派如此看不起自己的國家與民族，何不學習「不食周粟」的伯夷及叔齊，及早移民到西方，卵翼於洋人老爹，就不必那麼煩惱了。