美國前總統卡特年屆九十四歲仍關心世事，為中美兩國關係而憂，他擔憂一些中國菁英對華盛頓的誤解、誤判，會使彼此矛盾愈纏愈深。卡特之憂正是筆者之憂，難得一位具權威與智慧的人能說出我想說之話。卡特稱，部分中國人認為美國有一股邪惡勢力，正設法截擊中國崛起，那是很大的誤解。本欄則一貫認為，美國肯定存在一股反華力量，但那不是主流，我們可以從五個層面去分析這問題。



第一，很多人認為美國總統特朗普是反華先鋒，任內就是要阻止中國躍起。在下則認為一般人把問題誇大了，特氏其實是對一切強大勢力都看不順眼，但不見得中國就是他最大敵人，近日他的最大敵人已由中國換成美國民主黨參、眾兩院領袖了。



第二，依據民意調查，中美關係大抵從不是美國人最關心的議題，重視程度往往三甲不入。單問美國人心目中最大的外來威脅，也是俄羅斯而非中國排第一，一般美國人其實不是太反華。



第三，觀察美國的電子傳媒，除霍士電視台一家之外，其他都沒有明顯反華傾向，霍士的立場恐怕也是為討好特朗普而設，只要特氏能跟中國談得攏，說不定霍士便會轉口風。



第四，觀乎美國最具威望的政壇耆宿，如基辛格、卡特等，都是主張美中兩國應保持友誼，見不到有誰會一力主張截殺中國。



第五，有傳美國背後是由商人治國，若真如是，當地最具代表性的商界領袖，如微軟蓋茨、蘋果庫克、臉書朱克伯格、巴郡巴菲特等，卻幾乎都是親華的。



以此觀之，中國部分人是否當真誇大了美國的反華勢力？