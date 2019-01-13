掌握五百多萬港人信貸紀錄的環聯資訊，去年被傳媒揭發保安系統有漏洞，令客戶信貸資料外洩。現時信貸資料服務機構受《私隱資料（個人）條例》規管，但私隱條例過時，罰則過輕，如「無牙老虎」，未能有效阻嚇信貸資料服務機構。銀行處理客戶個人資料受到金管局的監管，但當資料轉移到環聯及有關機構時，卻只受《私隱資料（個人）條例》及《個人信貸資料實務守則》規管，環聯在接近無王管的情形下，可任意讓其他人取閱個人資料，這是很嚴重的缺失，亦反映政府在監管環聯及同類機構上存在漏洞。



個人信貸資料屬於資料持有人，市民絕對有權拒絕銀行將個人資料轉交環聯及第三方機構。現時金管局並沒有就銀行將客戶個人資料轉讓給第三方作出規管，令市民私隱缺乏保障，第三方機構更可將資料再轉讓及轉售，利用個人資料牟利，出賣市民私隱。



實際上，本港過去亦曾多次發生資料外洩，或未經客戶同意就披露或出售資料予第三方的情況，如去年國泰九百四十萬客戶資料外洩事件，反映本港企業在訊息安全方面存在重大漏洞。



政府有責任確保市民的私隱資料得到高度保護，必須重新檢視對信貸資料服務機構的監管，例如跟銀行一樣受金管局監管，而金管局亦應規管銀行將客戶個人資料給予第三方，並考慮由金管局設立市民信貸資料庫，由政府直接監管。政府亦應盡快訂立網絡私隱安全法，規管出售轉讓敏感個人資料的做法。