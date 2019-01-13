內地有官媒引用一份銷售報告，指遼寧男士內褲的銷量連續兩年快速增長，反映當地的經濟開始回暖。據說報道出街後，不但遭到美國媒體駁斥，連內地的研究機構都嘲笑其報道在「幫豬塗唇膏」，意指想把事情變好卻徒勞無功。



中國改革開放四十年，經濟上創造了一定的成就，但也面臨無數的挑戰，中美貿易戰對中國造成的震盪有目共睹。至於近期有關「國進民退」的爭議也多，這正正反映了不少民營企業的焦慮，是以官媒所說的男士內褲銷量連續兩年快速增長反映經濟向好，實在是得啖笑！



老朽浮想聯翩，唔通遼寧男士比女士更注重「內在美」？女士們為吸引男人的歡心，加上女人一般天生愛浪漫，情趣內衣褲銷售上升，老朽可以理解，惟男人老狗經常買內褲或常貪新更換新款內褲，是不是有問題？



「男士內褲理論」是由美國聯儲局前主席格林斯潘提出，他認為在經濟不景氣情況下，男士必須節省開支，因此很少購買新內褲，是以男士內褲銷量減少，是經濟下滑的信號，它揭示了有多少民眾的實際生活受到影響。山姆大叔最多呢啲理論，老朽記得幾十年前讀過一篇文章，說美國有一個奶罩製造商大發妙論，話如果讓蘇聯女人戴較好的奶罩，可令冷戰早點結束，原因係蘇聯奶罩的款式和質地都差，如果蘇聯女性人人戴上美國製奶罩，她們會顯得更苗條、可愛，蘇聯的男士們也就要用更多的時間去看她們，於是不再把精神放在冷戰的工作上。



呢個奶罩妙論的確抵死幽默，未知美國的生意是否因而提升？有人笑說，若戴了美國奶罩真能有助冷戰結束，那麼奶罩製造廠的老闆便應出任國務卿！



經濟回暖與男士內褲銷情扯上關係，看來是得啖笑，中國面對經濟困局，未來的道路荊棘滿途，不要拿男士內褲胡扯了，空談誤國啊！