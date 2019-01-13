在台灣，行政院長賴清德率領內閣總辭，代之而起的是曾在扁時代擔任閣揆的蘇貞昌。諷刺的是，賴請辭明明是要為去年底選舉失利負責，今次內閣人選卻被譏為「敗選聯盟」，除了蘇貞昌在新北市落敗，在台中連任市長失敗的林佳龍亦被委以交通部長，而擔任蘇貞昌副手的，則是在高雄輸給韓國瑜的陳其邁。



蘇貞昌輸足九條街，原以為是時候告老歸田，想不到如今卻「因禍得福」，本身已叫人大跌眼鏡，而最讓人哭笑不得的是，蘇一派躊躇滿志，甚至以邱吉爾在二戰帶領英國打勝仗自況。且不說兩人才具見識不在同一檔次，兩地的制度亦大不相同，最簡單一點，英國首相實際上是最高領袖，國王只是虛位元首，而台灣行政院長之上還有個實權總統，兩者豈能相提並論？



不管怎麼說，蔡英文、蘇貞昌的結合既可看出政治妥協，更可看出「空心菜」無人可用的窘境。「蘇蔡情結」在台灣政壇可謂公開秘密，扁時期蔡曾任蘇的副手，據聞蘇曾兩度要求阿扁換人。之後蔡英文在民進黨內嶄露頭角，有一次蔡與蘇同台，要求兩人再握一次手讓在場傳媒拍照，蘇竟回嗆：「主席不是不喜歡表演嗎？還要再演一次？」兩人的心病不言而喻。當然，此一時，彼一時，蘇貞昌反正在政壇已走到「最後一哩路」，可說是有經驗而無野心，最合蔡英文心意。



說到無人可用，美國的特朗普絕對有得一拚。世界銀行行長金墉日前突然請辭，消息指特朗普有意任命其千金伊萬卡接任。第一千金伉儷也夠忙的，由駐聯合國大使到世銀行長，都有伊萬卡的份；白宮幕僚長出缺，特氏亦立即想到他的寶貝女婿。撇開政治立場不論，蔡、特二人均無法吸引賢人歸附，想施政成功，無異於緣木求魚。