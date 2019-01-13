港府將向立法會提交《國歌條例草案》，不少反對派議員視之為洪水猛獸，揚言當局未有清楚指出何謂侮辱國歌，擔心市民誤墮法網云云。其實議員們的擔心都屬多餘，因為《國歌法》要懲治的並非無心之失的市民，而是一班存心攪局的反中亂港人士。



難為政制及內地事務局局長聶德權上電台節目講解《國歌法》時，被主持人問到用廣東話唱國歌會否有問題？用國歌做手機鈴聲又是否犯法？只差未問到早前勇奪樂迷票選男歌手獎項的男影星，如果以普通話認真地唱國歌，以其歌藝與普通話都有進步空間的情況而言，會否都有可能被指侮辱國歌？凡此種種，可見坊間捉錯用神。聶德權講得啱：「我唔可能一一對每一個情景去話呢個中定唔中」，皆因最清楚何謂以歪曲、貶損方式奏唱國歌，反中亂港者認了第二，誰敢認第一？



坦白說，若不是數年前有人接連在足球比賽奏唱國歌環節發出噓聲，甚至舉出一早準備好的柴台紙牌，也不會引伸出《國歌法》立法的後話。當然，早在十多年前內地已經有人提出要為國歌進行立法，不過相關工作在這群足球流氓出現後全速進行。其實噓國歌是種無益無建設性的行徑，就跟立法會議員宣誓加料一樣，出發點都是純粹擺姿態，藉此與同道中人圍爐取暖，對改善民主或民生絕不會有任何幫助，偏偏反中亂港人士樂此不疲。



當局本來也想給予香港人自由，可惜個別人士卻沒有管好自己，濫用各種自由，於是政府就出手撥亂反正。難怪反對派對立法會議員宣誓儀式將加入國歌環節反應極大，因為又少了一個「我搗蛋故我在」的舞台，叫他們怎樣向盲目投票的支持者交代？