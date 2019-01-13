人口老化是全球性問題，中國同樣受困擾，中國社會科學院最新預測，認為中國的人口高峰將在十年後來臨，若內地出生率放緩更厲害的話，峰值或在七、八年後已降臨，屆時中國的人口炸彈便有爆破之危，又老、又窮、又無醫兼無依的社會，會否是十年後的中國麻煩呢？



社科院估算，十年後即二○二九年，中國人口將達十四億四千多萬，內地雖在年前放開二胎政策，但城市化及居民生活壓力不斷升高下，內地生育率未見受刺激急增，社科院估計中國的中期生育率仍維持一點六左右，即一對夫婦生育一點六個孩子，按照這個水平，人口負增長或早在二○二七年已出現，最遲亦不過二○三○年。



也就是說，中國的人口頂點是十四億四千多萬人，預料為二○二九至二○三○年，其後逐年下降，約在二○六五年，中國人口便會減少到十一億左右。



上述評估的機率有多高？據指只會快，不會慢。人類醫療技術大步前進，死亡率因此減緩，或是內地青年忽然大範圍扭轉對生育的看法，擺在中國人面前的人口問題，是一個計時炸彈，而且這個炸彈十分驚人。



因為人口多是大麻煩，而人口少是巨麻煩。中國近二、三十年的經濟高增長，人口紅利是一大助推，有人口便有製造力，有人口更有消費力，生育一個孩子，可以帶動建築、家具、室內裝修、教育、補習、餐飲、製衣等多種產業發展，更能刺激父母奮鬥改善環境，因此，生育是國策、是經濟措施。



最恐怖的是，中國可能碰上倒楣的雙降期，人口紅利消逝時，中國恰迎來四十年改革開放的高增長回落期，四十年的高速火車忽然減速，未來八至十年，是這個減速期的關鍵時間，國家要拆人口問題這一炸彈，難度實在不小。