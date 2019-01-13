「四十而不惑」，人到了四十歲，歷經磨練，心智成熟，不會再輕易受到外物迷惑。今年是中美建交四十周年，經過長期磨合，照說兩國關係應已達到「不惑」的程度才對，可惜事實並非如此，隨着中國崛起，美國猜忌日深，雙方摩擦不斷升級，以致陷入建交以來最嚴峻的局面。中美關係不是不惑，而是愈來愈令人迷惑。



中國駐美大使崔天凱早前在美國媒體發表文章紀念中美建交四十周年，強調「合則兩利，鬥則俱傷」。他指出：「四十年前，中國改革開放與中美建交同步走來，改革開放為中美建交和兩國關係發展提供了動力和活力，中美建交為中國改革開放創造了十分重要的外部條件。這兩大歷史進程的交織，為兩國和世界人民帶來了巨大利益。」



毫無疑問，中國改革開放能夠取得巨大成就，確實與中美建交不無關係，而中美合則兩利、鬥則俱傷，這個道理更是人人皆懂。然而時移世易，現在的國際形勢與中美建交前已不可同日而語，當年美國拋棄台灣而改與中國大陸建交，是為了「聯華制蘇」，共同對付蘇聯這個最大敵人。但隨着蘇聯解體冷戰結束，中國一躍變成美國最大競爭對手，尤其是近年中國實力迅速提升，在某些領域甚至和美國並駕齊驅，更使美國人焦慮不安。曾積極推動中美關係解凍而被稱為「中國人民的老朋友」的美國前國務卿基辛格，早前反過來向特朗普獻計「聯俄制華」，阻止中國崛起，正是基於這種焦慮，這也正是美國精英階層乃至大多數美國人的共識。



一山不能藏二虎。特朗普口口聲聲「美國優先」、「讓美國再次偉大」，說穿了就是想永遠獨霸世界，而不是要跟中國「合則兩利」。不少中國人包括中央官員一直對美國抱有幻想，甚至將中美關係比作「夫妻」，說甚麼「有一千條理由和美國搞好關係，沒有一條理由不和美國搞好關係」，這顯然是一廂情願，美國並沒有將中國當作真正朋友，遑論夫妻。即使中美關係曾經有過一段比較穩定的日子，那也只是表面和諧而已，雙方的矛盾從來沒有緩和，雙方的明爭暗鬥從來沒有停止。



美國副總統彭斯去年在一次演講中說得很清楚，中美建交後，美國幫助中國發展經濟，是希望自由會擴展到各個領域，不僅經濟自由，還有政治自由、宗教自由，「但這一希望破滅了」。這才是真心話，美國一直以「恩主」自居，對中國頤指氣使，其實他們並非真心幫助中國發展經濟，更不想見到中國強大，而是為了「和平演變」中國，將中國變成其附庸國。但很明顯，中國並沒有按照美國指定的方向走，而是堅持走自己的道路，並且愈走愈好，這自然令美國人既不爽又不安。



畢竟，中美之間存在許多不可調和的矛盾，政治制度不同、價值觀有別、文化差異等等，注定兩國只能成為競爭關係。面對美國的步步進逼，有些中國人驚慌失措，認為中國應該繼續奉行「韜光養晦」策略，盡量保持低調，不應太過「進取」。其實，該來的總會來，不管中國如何低調、如何韜光養晦，美國都不會放棄遏制中國的戰略。相反，「奉之彌繁，侵之愈急」，中國愈是妥協退讓，美國愈是得寸進尺。正如這場貿易戰一樣，即使中方承諾進一步開放市場、購買更多美國產品，恐怕還是無法令美方滿意，因為其真正目的並不是為了追求貿易平衡，而是為了徹底擊垮中國。



古人說，「畏首畏尾，身其餘幾。」既怕頭，又怕尾，身上還有哪些部位安全？中美對抗是大國博弈的體現，是歷史的必然，是中國國運之戰，既不能畏首畏尾，更不能妥協投降。