神州觀察：監管力度跟不上　疫苗立法也徒勞

人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓。內地假疫苗醜聞不絕，一再令無辜百姓受害，即便首部疫苗管理法已經在路上，亂象仍不停湧現，亦使得黑格爾之言如同魔咒，永遠纏繞着中國的藥品監管體系。



江蘇金湖縣某衞生院日前爆出百多名嬰兒口服過期脊灰疫苗事件，繼而再揭更多其他類型疫苗過期，網傳受影響人數恐超過兩萬人，令當地民眾既驚且怒，憤而包圍金湖縣政府，要求當局公開真相，卻遭大批防暴警員毆打驅逐，只怕受害民眾不但維權無門，恐還會遭秋後算帳，苦上加苦。



眾所周知，吉林長春長生黑心疫苗事件發生才不過幾個月，問題尚未了結，民憤仍在燃燒，江蘇金湖縣便迫不及待登場，是自身愚蠢透頂，還是漠視民眾健康安全、麻木不仁慣了？試問這些年因疫苗問題導致的安全事故還少嗎？無數的兒童無端遭奪走幸福人生，致傷致殘乃至搭上性命的比比皆是，悲劇一再上演，為何仍不能令人警醒？



據指涉事衞生院過往已多次被查出疫苗填寫混亂、與系統紀錄不相符等問題，以至過期疫苗不但未有上報上交，更可繼續使用；有些問題更已存在多年，且屢被督察整改，結果卻是問題照舊，眾多過期疫苗就這樣輕易地被注射進嬰兒體內，任其繼續荼毒祖國的花朵、民族的未來，再說甚麼工作疏忽、監管失職又有多大意義？



不無諷刺的是，當局一直強調相關監管體系科學嚴謹，甚至與國際先進水平接軌，事實卻是假疫苗醜聞此起彼伏，不論是在長生事件之前還是之後從未停歇。事實上，不光是疫苗問題，內地在藥品、食品、工業建築、環境治理等各方面都存在這樣那樣的安全隱患，監管缺位問題一直為人詬病。



可以見到，所有關於安全生產方面的醜聞，不是來自受害兒童家長，就是企業內部員工的揭發，總之沒一件是因當局的主動監測發現；嘴上說要強化監督責任，牢牢守住行業安全底線，背後卻總在裝聾作啞，偷懶耍滑，以致經常被打臉。



至於將監管責任寄望於繁複的立法上，無疑更是徒勞。時下正在進行的疫苗管理法立法，初衷雖好，並從罰款及舉報、賠償等方面作出完善，但真正能起到多大作用讓人懷疑。事實上，中國從來也不缺法律條文，缺的是嚴格實施、依法監管的力度與決心，動不動就立法，如同遍布的管理機構一樣，看似樣樣齊全，多數早已淪為擺設。



泱泱大國，居然不能為兒童提供安全的奶粉、疫苗，說起來就是個笑話。事實再次證明，所謂一查到底、絕不姑息從來都是空話。