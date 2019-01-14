世界視線：屋漏偏逢連夜雨　花都何日復繁華

法國首都巴黎雅號「花都」，電影《日落巴黎》道出她在世人眼中的浪漫形象，羅浮宮滿載千秋文物，香榭麗舍大道繁華高貴，凱旋門記下法國史詩，艾菲爾鐵塔本來是法國標誌，可是現在提起法國，恐怕大家都想起黃背心。黃背心自去年十一月爆發示威至今仍未平息，上周末全國八萬四千人走上街頭抗爭，比對前一周還多三萬人，而且愈演愈激，從抗議燃油稅到整個政府施政，最近還密謀擠提銀行，毫無罷休迹象。



福無重至，禍不單行。巴黎市中心上周六一間麵包店發生嚴重氣體爆炸，造成三死四十七傷，兩名消防員及一名遊客罹難。爆炸威力強勁，火光熊熊，加上傳出巨響，一度令人以為是恐怖襲擊，諷刺的是，附近有大批傳媒在採訪黃背心示威，故得以迅速趕到現場，拍下巨災相片，讓世人目睹花都又一次歷劫。一五年連環恐襲造成逾一百三十死慘況歷歷在目，近幾年有關法國的新聞大多數令人搖頭嘆息，這個昔日浪漫國度到底出了甚麼事？



歸根究柢，法國成為極端主義組織攻擊目標，主要不滿其與英美稱兄道弟，英美自顧不暇，也難保護這個小弟；成也歐盟，敗也歐盟，接收大量難民混雜恐怖分子，恐襲防不勝防，難民對社會亦構成沉重負擔。經濟不景，治安也不靖，巴黎搶劫盜竊猖獗，令遊人提心吊膽，黃背心事件火上加油，訪法旅客數目頓時下跌。民眾把問題歸咎政府無能，矛頭直指總統馬克龍。



馬克龍在一七年以三十九歲之齡成為法國歷來最年輕總統，花樣男子高民望當選，兩年後政績不濟令人懷疑他虛有其表，既未能扭轉積弱的經濟，連串新措施更招來怨聲載道，最惹民憤的是取消富人稅，增加燃油稅，像劫貧濟富，被譏為「富人總統」。真正的富翁總統特朗普取笑他民望低失業率高，法國總統受奚落卻聲也不吭。



羅馬非一天建造，巴黎也不是一夕沉淪，把法國累積的種種問題算在馬克龍頭上，可能有點不公平，但他一籌莫展的表現，委實難寄予同情。特朗普叫馬克龍「讓法國再次強大起來」，未免強人所難，法國人惟有自求多福了。