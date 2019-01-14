功夫茶：出陰招趕絕漁民　漁護署改壞個名

「檀島灘岸點點燐光，豈能及漁燈在彼邦……」呢首經典金曲，大家一定耳熟能詳，只可惜本港漁業近年逐漸式微，加上漁護署唔扶助不特止，仲出陰招趕絕漁民，呢支歌睇怕好快就會成為絕響。



唔係靠嚇㗎。漁護署最近發信通知持有海魚養殖業牌照嘅漁民，話該署正檢討現時魚類養殖場嘅管理安排，以及制訂相關養殖標準，其中包括魚排面積必須同牌照相同，魚排面積不得低於一定比例，而養魚場亦必須達到每平方米十公斤嘅最低養殖標準，唔達標者可能被縮減牌照面積甚至不獲續牌。



有業界人士就講得啱嘞，漁護署訂立嘅標準閉門造車，根本唔可行。齋講提高養殖比例，署方所謂「積極養殖海魚」，坐喺冷氣辦公室拍拍腦袋就梗係輕鬆，實情係漁民成本一闊三大，飼料、維修等在在需財，閒閒哋都講緊幾十萬元，漁民喺入貨前唔計過度過，萬一蝕本係咪官老爺賠先？呢嗱，有人就計過數，家陣全港九百多名持牌海魚養殖漁民裏面，有六至七成唔符合新標準，漁護署咁搞法，同一鑊打殘成個業界冇乜分別嘅咋。



話時話，特衰政府陰乾漁業，唔係今時今日嘅事。除咗養殖業冇啖好食，出海打魚嘅亦呻到樹葉落，隨着近年本港進行多項填海工程，水質嚴重污染，漁民作業嘅範圍愈來愈遠，成本愈來愈高，而政府就關人個關，話之你死。咪話人陰謀論吖，當局對漁業綑綁多多，限制重重，慌唔係諗縮數，乘機收番牌照，連賠償都慳番咩！



冇錯，今時唔同往日，漁業發展唔可以一本通書睇到老，但點都唔代表官老爺可以翹埋雙手，最起碼對於嗰班堅守傳統行業嘅有心人，政府係咪可以加多幾錢肉緊協助佢哋轉型呢？唔講猶自可，一講把幾火，大家有眼見，漁護署話就話有向業界提供貸款基金，奈何手續繁複，門檻仲高過銀行咁滯，以致成功申請者寥寥無幾；「休閒漁業」近年大行其道，上屆政府係威係勢成立「漁業持續發展基金」，結果又係雷聲大雨點小。好嘞，到依家林鄭揸旗，口口聲聲話考慮協助漁民喺大灣區同內地同行共享資源，到頭來會唔會又係講咗等於做咗，大家不妨放長雙眼𥄫實。



古人話齋︰「名不正則言不順，言不順則事不成。」漁護署管親瓣瓣都唔掂，控制野豬繁殖不力，擾民傷人事件不斷，搞到怨聲載道，民間殺豬之聲四起，家陣又帶頭扼殺漁民生存空間，仲好意思叫「漁護署」？索性改名「漁滅署」喇，笨！