正論：民生從來非小事　房署胡混最不堪

港府高官開口以民為本、閉口與民同行，實際上講一套做一套，連最基本的民生問題也處理得一塌糊塗。公屋晾衫架設計向來備受詬病，房署十多年來曾多次更換，愈換愈衰，居民至今得物無所用。一個晾衫架，不僅折射官僚胡混度日，更拆穿「民生無小事」的謊言。



過去俗稱「三支香」的公屋晾衫架因為存在危險，早被掃進歷史垃圾堆，房署十多年前起資助公屋租戶更換新晾衫架，卻因為要居民自行斥資而反應冷淡。及至五年前，房署又推出五億元自願更換新晾衫架計劃，惟設計「低能」，晾衫架只能晾曬四件衣物，更設在廚房窗外的油煙排放位置，結果又遭居民棄用。



到了去年，房署再斥資四億元為三十萬公屋租戶額外加裝雙桿式晾衫架，目前共有廿一個屋邨展開工程，這本來是德政，偏偏又因為設計失誤、物料差劣等多宗罪而引起怨聲載道。彩福邨是首批完成安裝的屋邨，詎料安裝僅一星期，居民竟發現原本簇新的晾衫架在打風後變成銹迹斑斑，銹迹更滲入晾曬衣物而令衣物報銷。本報邀請驗樓師檢視，發現所謂的不銹鋼晾衫架是混入雜質的劣質不銹鋼，不僅容易生銹，時日久了更有銹蝕導致晾衫架鬆脫的風險，令人瞠目結舌。



沒有最醜，只有更醜。另一完成安裝的大窩口邨，晾衫架同樣問題多多。居民投訴晾衫架安裝的高度不合適，需將上半身探出窗外掛衫，恐重蹈「三支香」跌死人的覆轍。更令人不明所以的是，房署容許部分屋邨居民選擇將晾衫架安裝在客廳或睡房外牆，另一些卻硬性規定位置，連安裝晾衫架都搞「大細超」，難怪房署長居政府部門投訴榜三甲位置了。



很明顯，更換和安裝晾衫架只是微不足道的小事，房署耗費十多年時間、前後花掉近十億元公帑依然甩漏多多，這已不是辦事能力低下這麼簡單，而是官僚冇心冇肺冇靈魂，只知閉門造車，從來沒有為居民着想，結果錢花了、時間浪費了，居民得物無所用，簡直冤哉枉也。區議員形容房署「為更換而更換」，一味小修小補，無非敷衍民意，真是一語中的，所謂民生無小事，壓根兒是個笑話。



當然，房署胡混度日早就不是新聞，單是新落成公屋製造大批建築廢料，已可見一斑。正因為房署官僚不食人間煙火，單位設計脫離現實，浴室木門一打開就頂着廁所有之，灶台及鋅盆妨礙安裝煮食爐和擺放雪櫃又有之，導致大量鋅盆、廁所門等原有設施被違規拆除和胡亂棄置，過去已有新屋邨因此發生火警。更別說房署將十一萬呎儲物室長期丟空，每月少收四百多萬元租金還是其次，珍貴土地資源被浪費才是罪大惡極。



說一千，道一萬，不如做一件實事。林鄭政府巧言令色，滿口漂亮話，實際上輕忽民意，倒行逆施，房署絕對不是個別例子。刻下反對收緊長者綜援門檻的民意正在沸騰，「與民同行」的港府是否再次堅持與民為敵，人們都在看着。