自南北戰爭後，美國便沒有出現國家分裂的趨勢。一方面是美國國勢不停上升，人民生活大幅改善，加上新移民湧入支撐着美國的內外擴張。另方面是國家體制愈來愈完善，克服了二、三十年代的黑幫與貪腐問題，也抑制了販毒集團的勢力。大城市治安不好，卻再沒有芝加哥、紐約黑幫橫行的境況。反越戰開了缺口，卻無以為繼，動搖不了精英主宰的建制，也沒有帶來政治革命或改革，變成政治逃避。



一直以來，共和民主兩黨的建制精英都在用各種手段掩飾和壓制社會矛盾帶來的對立，特朗普及其極右政權卻捅了馬蜂窩，把美國內外的分歧、矛盾衝突公開，並用政治手段將之激化。美國現時的情況是國內外各種問題重疊起來，集中爆發。極右的政策措施不是妥協、紓解矛盾，而是以極端思維，意圖大刀闊斧，用強大的國家政權力量推行極端做法，鎮壓異己，改變美國社會和政治。不同的是，特朗普沒有希特拉的能力和國內政治條件，他的極權化不能征服美國的政治與社會，反而把原有的民主機制破壞，使各種矛盾失去制衡及惡化。



如今美國分裂再次成為可能，在現實中正用不同方式顯現出來。在極端思想的激化、槍械的普及、眾多退伍軍人還在遭受戰爭創傷的打擊下，美國很容易演化出國內的恐怖主義活動。



特朗普推動的政治對立愈是激烈，便愈是有更多機會觸發極右翼的恐怖主義。美國不是樂土！