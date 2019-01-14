鄭若驊這個人，從人品德性到專業才具到工作經驗都不適合、也不配做律政司司長，而且她還是「帶病」上崗，出任司長之前就有一堆知法犯法、其身不正的僭建破事。港人到現在也不清楚特首林鄭月娥為甚麼千挑萬揀、甘詞厚祿找她主理律政司，也搞不清楚朝廷已在用人方面吃了不少港英餘孽、無間道、政治可疑分子的暗虧，為甚麼還要依了林鄭，非用鄭若驊不可。



鄭若驊問題多多，上崗沒多久已經灑向人間都是怨，嚴重傷害司法公平公正。民意走向非常清晰，從「墊司底」到「墊官底」，無不敦促她趕快下台，只有林鄭把這個「政治負資產」還當寶貝。



聖誕見記者，鄭若驊為自己「應告不告」解畫又是厚顏無恥，強詞奪理，愈辯愈醜，引起全城憤怨。林鄭再跑出來死保她，說甚麼不便干預鄭若驊在法律問題上作出的「專業」處理。這即是表明，林鄭不覺得鄭若驊上台以來出現的「應告不告、法治淪亡」的局面有甚麼問題，因為鄭司長是「專業」處理嘛！按照林鄭的邏輯，只要打出「專業」的旗號處理問題，不論甚麼結果，都是妥當的、沒問題的。



怪不得鄭若驊可以那麼囂張，可以不把全世界放在眼裏，可以自我放生「僭建醜聞」，可以自把自為隨意改動檢控程序，可以剛愎自用，從不把同僚當回事……原來她有「專業」護體！只要有「專業」，無論她怎麼任性胡為，林鄭都可以視而不見，死保到底。



不錯，司法是個專業，但使用這個專業的是人，是人的思想、品格和掌握專業知識的程度及理解決定了使用這個專業得出甚麼結果。鄭若驊怎麼使用這個專業的呢？得出的是些甚麼結果呢？全港皆見，洞若觀火，林鄭看不到嗎？