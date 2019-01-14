新一年度財政預算案出爐之前，港府多次放風指本年度盈餘大幅減少，無非想降低市民對派糖的期望，這種招數見怪不怪了。其實，不管盈餘增加或減少，該派的糖始終要派，想賴也賴不掉。



儘管本年度公共收入不如上一年度，但預料盈餘還有四百多億元。須知港府年年有餘，財政儲備累積達一萬一千多億元，還有七千多億元外匯基金累積盈餘，以及近八百億元房屋儲備金，加起來可動用的儲備將近兩萬億元，足夠應付政府幾年開支，名副其實窮得只剩下錢，派糖有何難哉？



有人也許會說派糖不能解決問題。沒錯，派糖確實解決不了甚麼問題，但除此之外，港府還能做甚麼？還有甚麼作為？不要白不要，對基層市民而言有糖派總好過一無所有。畢竟，財政盈餘再多，儲備再豐厚，都不過是數字遊戲，與一般市民根本無關，只有每年例行公事般的派糖才是唯一指望，港府千萬不要連這唯一指望也剝奪了，否則勢必激發民怨，自取其辱。正如當局收緊長者綜援申請門檻而受到各界口誅筆伐一樣，這種不得人心的事可免則免。



道理很簡單，財聚則民散，財散則民聚。執政者聚斂財富，漠視民困，必然導致人心渙散，民怨四起；只有還富於民，增加投資，扶貧紓困，才能凝聚民心，政通人和。港府民望長期低落，施政舉步維艱，不正是財聚民散的緣故嗎？作為一個富裕社會，香港堅尼系數冠絕全球發達經濟體，難道不是港府的責任？