法國「黃背心」怒火持續延燒，已是連續第九周爆發示威，全國有逾八萬人走上街頭要求馬克龍下台。與此同時，這股暴潮不僅席捲歐洲其他小國，連英國也有群眾穿上黃背心，將矛頭指向文翠珊。踏入二○一九年，歐洲繼續一片混亂。



事實上，黃背心運動不僅重創馬克龍威信，更嚴重損害法國旅遊業。受示威影響，去年十二月巴黎機場的國際旅客人數，較前年同期下跌百分之五到一成；今年首三個月，國際航班飛往巴黎的訂票率亦減少近百分之七。法國是高度倚賴旅遊產業的國家，旅客過門不入，本已疲弱的經濟勢必雪上加霜。



眾所周知，這場運動始於政府上調燃油稅，但隨着示威愈演愈烈，起初態度強硬的馬克龍不得不跪低，除了宣布取消上調燃油稅，更將每月最低工資提高、加班費免稅、年終獎金免稅，以及對退休金不足二千歐元的人，取消全年社會安全稅上調計劃等。可惜一連串討好基層的措施完全收不到效果，馬克龍進退失據，有人估計，不解散政府難以平息怒火。



特別是歐洲議會選舉五月就會舉行，馬克龍本來雄心壯志，急欲取代德國領導歐盟，現在連安內都做不到，遑論攘外。不少盟友早對法國看不順眼，匈牙利總理曾揚言不希望由法國領導歐盟，對德法主導的移民政策尤為不滿。隨着英國脫歐，默克爾退出政壇，馬克龍又被黃背心重挫，歐洲群龍無首，世界進入中美爭霸時代，中國能勝嗎？