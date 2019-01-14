當特朗普公開宣稱政敵民主黨比中國更難對付時，身為中國人，你覺得這是對中國的稱讚，還是貶低？



美國朝野就建牆爭議對峙多時，不管特朗普是以「國家安全」動之以情，抑或以政府停擺作威脅，民主黨就是軟硬不吃，從特朗普取消出席達沃斯論壇觀之，政府停擺危機難以在近期結束。在此節骨眼上，中美貿易戰取得突破——至少在特朗普眼中如此，算是解除了他的一塊心病，因此有感而發。



但另一方面看，「中國好對付」一說何嘗不是譏刺中方韌性不足、輕易放棄抵抗呢？特朗普已經從中國得到了他想要的全部東西，包括中國增加購買美貨、降低關稅、開放市場、承諾保護知識產權，中方甚至答應建立機制來監察自己是否兌現承諾，可謂低聲下氣，而「中國製造2025」亦此調不彈久矣。



特朗普一戰成英雄，在美國人心目中，他可與打低前蘇聯的前總統列根相提並論，反觀中國在貿易戰中虎頭蛇尾，相形見絀。究其原因，除了力不如人，也因中方的懼美症仍未消除。從朱鎔基不諱言「讓美國人消消氣」，到溫家寶強調「救美國就是救中國」；從汪洋形容「中美是夫妻關係，不能離婚」，到現任領導人表示「有一千個理由搞好中美關係，沒有一個理由搞壞」，美國人一早摸清中方底牌，自然佔盡上風。